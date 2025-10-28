Quién es la pareja actual de Marixa Balli y qué dijo sobre la relación que llevan

Marixa Balli habló sin filtros sobre su vida sentimental y reveló que atraviesa un momento de equilibrio y tranquilidad.

Marixa Balli dio que hablar al referirse a su vida sentimental. La bailarina y empresaria, reconocida por su fuerte personalidad y sinceridad, habló sin filtros durante su visita a la mesa de Mirtha Legrand, sobre su presente amoroso, las experiencias del pasado y su actual vínculo con la persona que ocupa un lugar especial en su vida.

Marixa Balli habló de su presente sentimental en la mesa de Mirtha

En una distendida charla televisiva, que tuvo lugar en agosto de 2025, Marixa Balli fue consultada sobre su vida amorosa actual. Fiel a su estilo, respondió con humor cuando Mirtha Legrand le recordó sus vínculos anteriores: “Tuviste novios importantes, eh”, le dijo la conductora. Entre risas, la panelista contestó: “De todo un poco. Yo lo pasé muy bien. La verdad es que tuve una vida superdivertida y linda”.

Las palabras de la artista reflejaron una etapa de madurez personal y emocional. Sin embargo, las preguntas sobre su presente no tardaron en llegar. “¿Y ahora estás enamorada, Marixa?”, insistió Legrand. Fue entonces cuando la exvedette aclaró que, aunque atraviesa un buen momento, no se encuentra viviendo un romance apasionado.

La pareja de Marixa Balli: una relación bajo perfil

Consultada por sus compañeros de mesa, Balli finalmente reconoció que mantiene una relación. “Sí, pero... bajo perfil, tranquila”, confesó sin dar mayores detalles sobre la identidad de su pareja. La artista explicó que prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores, luego de haber tenido relaciones expuestas mediáticamente en el pasado.

Sobre el vínculo que mantiene actualmente, fue clara al expresar que no busca compromisos formales: “No sé si tengo ganas de entablar una relación en serio, de tener una responsabilidad para con alguien, como que pertenecer a alguien. No tengo ganas. Él lo tiene re claro. Yo soy absolutamente directa con quien sea”.

Estas declaraciones dejaron en evidencia que la pareja de Marixa Balli se basa en la libertad y el respeto mutuo. La bailarina prioriza su independencia personal y asegura disfrutar de una etapa más tranquila, sin presiones ni expectativas externas.

La visión de Marixa Balli sobre el amor y el matrimonio

La artista confirmó que mantiene una relación, aunque prefiere conservarla en el ámbito privado y sin compromisos formales

En otro tramo del programa, Mirtha Legrand quiso saber por qué la artista nunca se casó. Lejos de evadir el tema, Balli explicó: “Estuve muy enamorada y tuve muchas desilusiones importantes. Propuestas de casamiento tuve dos, a las cuales en una dije que sí y a los dos días me arrepentí y dije que no”.

Con esa sinceridad que la caracteriza, agregó que el matrimonio no forma parte de sus deseos: “No es algo que me atrape. No me gusta sentirme... siento como que me cortan las alas. Tengo demasiada vida sola, me gusta. Tomo muchas decisiones y ya me ha pasado”.

Sus palabras reflejaron una postura firme sobre el amor y la autonomía. Balli considera que su bienestar no depende de una relación formal, sino del equilibrio entre sus emociones y su libertad personal.

Marixa Balli y su decisión de no ser madre

Durante la entrevista también se abordó el tema de la maternidad. La artista explicó que, aunque en algún momento lo había considerado, no puede tener hijos debido a las secuelas del grave accidente que sufrió hace años y que casi le costó la vida. Esta experiencia marcó un antes y un después en su historia, llevándola a valorar aún más la independencia y el disfrute de la vida cotidiana.