El día que Marixa Balli contó por qué no tuvo hijos

“Estuve viva de milagro”, confesó Marixa al rememorar el siniestro que le quitó a su pareja y transformó su destino.

En una emotiva entrevista televisiva, Marixa Balli habló como pocas veces sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida. La artista recordó el trágico accidente automovilístico que sufrió en el año 2000, hecho que marcó un antes y un después en su vida y que afectó de manera irreversible su posibilidad de ser madre.

Una confesión cargada de emoción en televisión

Durante su participación en La Noche de Mirtha, Marixa Balli sorprendió al público al abrir su corazón sobre un tema que pocas veces había abordado en público. Ante la pregunta de Mirtha Legrand sobre si le hubiera gustado tener hijos, la bailarina se quebró y respondió con sinceridad: “Sí, me hubiese gustado, pero después del accidente que tuve, no…”.

Con la voz entrecortada, la exvedette explicó que el grave accidente que sufrió junto a su entonces pareja, Mariano Fischer, complicó seriamente su salud y, con ello, su posibilidad de ser madre. “Se complicó mucho, sí. Pasaron cosas en ese accidente que hicieron que yo no pueda proyectar tener hijos”, confesó con visible emoción.

Estas palabras reflejaron el profundo impacto que aquel hecho tuvo en su vida personal y profesional, marcando una etapa de dolor, resiliencia y reconstrucción.

El accidente que cambió la vida de Marixa Balli

El 2000 fue un año trágico para Marixa Balli. Mientras regresaba de Mar del Plata junto a su novio, Mariano Fischer, el auto en el que viajaban volcó en la ruta 2, dando varias vueltas en el aire. El impacto fue tan fuerte que Fischer perdió la vida en el acto, mientras que la artista resultó gravemente herida y permaneció varios días en terapia intensiva.

Tiempo después, Balli contó que estuvo “viva de milagro” y que aquella noche marcó un antes y un después. “Ahí tocas fondo, ves lo peor. En ese momento te despedís de tu familia. Pasan cosas muy importantes que solo quienes lo viven lo llevan en la piel”, recordó en una entrevista en el programa Sería Increíble (Olga).

Durante su relato, la artista describió con detalle los segundos previos al accidente, el momento del vuelco y la sensación de frío que invadió el interior del vehículo, un síntoma que luego su psiquiatra le explicó como una reacción común en quienes enfrentan situaciones límite.

Marixa Balli recordó en televisión el accidente que cambió su vida y reveló las secuelas que dejó en su salud.

Las secuelas físicas y emocionales del accidente

Las heridas que dejó el siniestro fueron tanto físicas como emocionales. Marixa Balli relató que sufrió múltiples fracturas, cortes y un derrame interno que la mantuvo varios días al borde de la muerte. Ese cuadro crítico derivó en complicaciones que afectaron su salud reproductiva, lo que finalmente impidió que pudiera concretar su deseo de ser madre.

“Después del accidente no pude tener hijos, de todo lo que tuvieron que trabajar. Fue un antes y después en mi vida”, expresó con honestidad. La bailarina aseguró que aquel episodio la obligó a reinventarse y a comenzar una nueva etapa, marcada por la superación y el agradecimiento por estar viva.

Una historia de resiliencia y fortaleza

A más de dos décadas del hecho, Marixa Balli continúa siendo un símbolo de fortaleza dentro del espectáculo argentino. Pese al dolor y las pérdidas, logró reconstruirse y mantener una presencia activa en los medios, demostrando que su historia es también un ejemplo de supervivencia y esperanza.

Su testimonio no solo conmovió a quienes la escucharon, sino que también visibilizó las consecuencias invisibles que dejan los accidentes de tránsito, más allá de las heridas físicas. Hoy, la artista sigue mirando hacia adelante, con la misma determinación que la caracteriza desde los comienzos de su carrera.