Quién es la esposa de Guido Kaczka

Te contamos todo en esta nota sobre la pareja del famoso conductor de El Trece.

Guido Kaczka es uno de los conductores más reconocidos del país, y actualmente encabeza el exitoso programa Los 8 Escalones del Millón en El Trece. Pero mas allá de su fama, el presentador guarda con mucho celo los detalles de su vida privada, en especial después de la mediática separación que tuvo hace ya mas de una década con la actriz Florencia Bertotti. Pasado este hecho, desde 2012 está en pareja con Soledad Rodríguez con quién rehizo su vida y formó una nueva familia. Te contamos todo sobre ella, cómo se conocieron y otros detalles más en esta nota.

¿Quién es Soledad Rodríguez, la pareja de Guido Kaczka?

En 2011, Kaczka y Soledad Rodríguez coincidieron en una fiesta que compartieron gracias a amigos en común. Guido llevaba un año separado de Florencia Bertotti y, según se supo luego, fueron el humor, la caballerosidad y la dulzura de Kaczka las que conquistaron a Soledad. “Yo la conocí a Soledad en un after office adonde iban todos después de trabajar en la empresa. Estábamos con amigos y al momento de irnos, dijimos ‘nosotros las alcanzamos’. Yo manejaba y organicé un poco cómo íbamos a ir sentados. A ella le dije ‘vos te sentás acá’. Atrás estaban dos amigos míos y una amiga de ella”, recordó en una entrevista Guido Kaczka. Luego siguió el relato: “Cuando llegamos a su departamento, le pedí el teléfono. Ella me lo dio, lo anoté en el celular. Nos quedamos charlando y apreté el verde de llamar, el ‘send', porque pensé que podría haberme dado cualquier número. Eran las 2:30 de la mañana y se puso a buscar en la cartera, atendió y yo me puse de costado y le dije: ‘me encantó conocerte’".

Yendo un poco mas a su vida personal, Soledad Rodríguez es una licenciada en Comunicación Social y al momento de conocerlo a Guido trabajaba en una empresa multinacional, alejada del ambiente artístico. En 2012 se oficializó la relación entre ambos y en 2018 se casaron en el hotel Alvear en una fiesta con mas de 200 invitados. Siguen juntos desde entonces.

¿Cuántos hijos tienen Guido Kaczka y Soledad Rodríguez?

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez el día de su boda

Soledad Rodríguez y Guido Kaczka tienen tres hijos. En 2014 nació Benjamín, su primer hijo en común. Luego en 2017 llegó Helena, y en 2021, cuando se pensaba que ya no habrían mas noticias de este estilo, Guido Kaczca y Soledad Rodriguez recibieron con alegría la llegada de Eliseo, el último miembro en unirse a su hermosa familia. Vale recordar también que Guido tuvo un hijo fruto de su relación con Florencia Bertotti llamado Romeo.