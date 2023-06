Preocupación por la salud de Eugenia Tobal: "Gracias por los mensajitos"

La actriz compartió una publicación de Instagram que alarmó a sus seguidores. Cómo evoluciona su cuadro.

Eugenia Tobal suele compartir sus novedades laborales a través de sus redes sociales. Fue en su cuenta de Instagram donde reveló su nueva faceta como escritora y también fue allí que adelantó que formará parte de la obra de teatro Cómo provocar un incendio. Pero no todas son buenas, ya que en las últimas horas subió una historia que generó gran preocupación entre sus seguidores.

La actriz hizo un posteo sobre su estado de salud y recibió un aluvión de mensajes de apoyo. "Gracias por los mensajitos. Me preguntaban si estaba bien... Hoy, de a poco mejorando", escribió en su story y le pidió a sus fans que se cuiden porque las enfermedades respiratorias están a la orden del día.

"Tuve una recaída fuerte después de la neumonía. Me agarré una gripe, fatal, fatal. Muchos días de fiebre, tos y decaimiento. Estoy controlada y medicada. Cuídense mucho que la cosa está brava. Besos”, explicó. Vale recordar que otras figuras también padecieron la misma enfermedad de los últimos días. Por ejemplo, Carmen Barbieri permaneció una semana internada para no sufrir una recaída.

La neumonía puede requerir un período de recuperación prolongado. Las personas pueden experimentar síntomas como fiebre, tos persistente y debilidad durante varias semanas después de la enfermedad. Esta afección afecta a los pulmones, por lo que es fundamental seguir un tratamiento médico adecuado y descansar lo suficiente para permitir que el cuerpo se recupere por completo.

Eugenia Tobal se recupera de una neumonía.

Eugenia Tobal recordó la experiencia paranormal que vivió junto a sus amigas

Eugenia Tobal visitó Noche al Dente el pasado viernes y, además de cantar, bailar y hacer un repaso de su extensa carrera, la actriz relató una experiencia paranormal a la que, hasta el día de hoy, no le encuentra explicación. El hecho ocurrió en 2012, durante una cena con un grupo de amigas.

“Los pongo en contexto. Estaba con mis tres amigas que justamente cené ayer con ellas”, contó la expareja de Nicolás Cabré, a modo de introducción. Y continuó: “Nos sacamos una foto sin flash. Esto era en un lugar que no lo voy a decir porque ya lo nombré muchas veces y pobres... Era época de Pura Química. Nos sacamos una foto sin flash y había un balcón francés”.

“Estaba en ese lugar con esa cortina medio entreabierta. No había balcón. Es decir, no había posibilidades de que alguien estuviese parado ahí. No es una columna eso. Es una baranda y nada más. Y bueno, sacamos una foto y pasó así", relató ante la atenta mirada y escucha de Fernando Dente. "Mi amiga dice: ‘No, ponele flash que no se ve nada’. Sacamos una con flash y nada. Y Dolo, que está ahí, al otro día me habla. Me dice ‘boluda, ¿vos viste lo que hay atrás?’. Claro después empezamos a mirar y estaba eso. Fuimos a chequear y se supone que era el reflejo de una cosa que estaba supuestamente en frente. Yo creo que había alguien ahí. Parece que en ese lugar hace muchos años hubo una situación de algún ente".

Al mismo tiempo que relataba, en pantalla podía verse la foto en cuestión en donde, en una esquina detrás del trío de amigas, se veía una especie de silueta blanca que se asemejaba a una cabeza, la cual tenía dos manchas negras en donde a la altura de los ojos. “Yo investigué y hablé con una chilena que trabajaba con identidades y me explicó que sí, que a veces hay entidades que quedan", remarcó Tobal.