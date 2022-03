Adrián Suar levantó un programa de El Trece y echó a una figura: "Desocupada"

Adrián Suar decidió levantar un programa de El Trece y echó a una famosa conductora del canal. El doloroso descargo de la presentadora y el mal momento que atraviesa.

En lo que va del 2022 quedó demostrado que Adrián Suar tiene menos paciencia que el año pasado a la hora de resolver qué programa debe o no seguir al aire en base al rating. Justamente, en las últimas semanas, levantó un ciclo televisivo de El Trece y que también echó a una figura de la conducción. Tras lo sucedido, la famosa presentadora decidió romper el silencio y exponer un doloroso descargo.

Se trata de María Eugenia Tobal, que luego de varios días de haberse enterado de su despido dialogó con Andy Chiarello en el programa Mamás Felices y manifestó el mal sabor que le dejó haber estado tan poco tiempo al frente de Hogar Dulce Hogar. "Me quedé desocupada en muy poco tiempo. Realmente quedé asombrada por lo que pasó, fue muy sorpresivo".

De alguna forma, la conductora le adjudicó la responsabilidad a las autoridades de El Trece por las malos números conseguidos en el rating: "De entrada sabíamos que nos estaban poniendo en un horario muy complicado y una fecha muy complicada para salir al aire". Y subrayó: "Era un horario complicado donde tal vez la gente no prestaba demasiada atención".

Eugenia Tobal manifestó su dolor tras el final de Hogar Dulce Hogar, programa de El Trece.

Pese a que es consciente de que los tiempos de la TV son cada vez más cortos porque el rating es el que manda, Tobal se mostró molesta porque luego de que levantaran Hogar Dulce Hogar pusieron Turno Tarde, que al mes también llegó a su fin por malas mediciones. "Lo del cortoplacismo lo sé, lo entiendo, pero no me había pasado nunca. De hecho nosotros estuvimos tres meses y nos sacaron para poner otro programa que duró un mes", cuestionó.

Finalmente, y todavía triste por la forma en que terminó el ciclo de entretenimiento, la presentadora reflexionó: "No me voy a meter mucho en ese terreno porque no sé si me corresponde, pero me sorprendió tanto como al público". "Esperábamos tener el tiempo suficiente para poder darle el tiempo para que se forme y se instale", agregó.

Adrián Suar se la pudrió en vivo a Socios del espectáculo por El Trece: "No vino a verme"

En plena emisión del programa de pasado viernes 18 de marzo, "El Chueco" hizo reír a todos con sus ocurrencias. A modo de presentación del informe, Lussich tomó la iniciativa y dijo: "Gran suceso del año de Inmaduros, esta obra teatral con Suar y con Diego Peretti. ¡50 funciones, 50 mil espectadores! ¡Había 1.000 por función! Redondísimo y contundente suceso en la calle Corrientes, obra que vimos con 'Adri'".

"Vamos a ver la nota con Adrián Suar y con Peretti", añadió Pallares. "Esperábamos que estuviera bien, pero no este éxito. A mí no me pasó nunca", se sinceró el actor y productor, quien también es una de las grandes estrellas del canal de televisión abierta del Grupo Clarín. "50 salas llenas, todos los días con mucha gente", acotó el ex integrante de Los Simuladores (Telefe). "El feminismo, la masculinidad, el machiruslimo, este cambio de paradigma...", resaltó Suar para explicar los motivos de semejante éxito.

Sin embargo, cuando ya estaban terminando la nota a dúo, "El Chueco" miró hacia la cámara y reclamó: "Los esperamos a todos, a las chicas... A Graciela (Alfano), Graciela no vino a verme". Y añadió: "No fue, la vamos a invitar. Y a todas las chicas del panel, que son divinas". Ya desde el piso, "Grace" le contestó: "´Adri´, te prometo que voy. Tenes razón: me muero por ir, los recontra admiro, me encanta, un éxito impresionante. ¡Ya, ya, ya voy!". "Es más, acá las chicas hasta podrían actuar con ustedes", aseguró Lussich. "¡Pero claro, yo soy actriz!", completó Alfano entre risas.