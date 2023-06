Preocupa la salud de Carmen Barbieri: "Quedó internada"

Carmen Barbieri sufrió un inesperado problema de salud y debió ser internada de urgencia.

Carmen Barbieri no está pasando por el mejor momento de salud. La conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) fue ingresada a la guardia y los médicos decidieron internarla, debido a unos síntomas que presentaba desde hace varios días. Según sus colegas del programa, la diva se había ausentado en varias ocasiones debido a este problema que la aquejaba. Finalmente, ahora fue internada.

La madre de Federico Bal presentó diversos problemas de salud durante los últimos meses. Al comienzo de la pandemia, había contraído coronavirus y su cuadro fue tan grave que incluso estuvo a punto de ser intubada. Ahora que ya pasó un tiempo de esto, presentó síntomas respiratorios que alertaron a los médicos.

“Estos días, Carmen no se venía sintiendo bien y por eso faltó al programa. Hoy a la mañana fue a la guardia y quedó internada para prevenir una neumonía, el cuadro es broncoespasmo”, publicó "Pampito", su compañero en el programa, a través de su cuenta de Twitter. Además, el panelista agregó que Barbieri "va a pasar la noche en la Clínica Zabala y le realizarán algunos estudios”.

Por otro lado, Estefanía Berardi, su compañera en el programa, le había dicho a Ángel de Brito: "Está muy mal, me preocupa un poco. Hoy no fue a Mañanísima y ayer tampoco". "Yo pensé que era una gripe normal, pero no tiene voz, está con broncoespasmos y me dijo que está al borde de una neumonía. También está muy agitada y le falta el aire”, agregó, dando detalles de los síntomas que tiene la mamá de Federico Bal.

En este sentido, Berardi destacó: “Carmen, lo que siempre dice, es que quedó mal del Covid y está con un antibiótico, pero está mal y hoy iba a ir al médico a hacerse ver. Le pedí que descanse porque me preocupó de verdad”.

El fuerte susto de Carmen Barbieri por su salud

A comienzos de 2023, Carmen se había ausentado de su programa por un problema de salud. "Ayer hablé con ella y me contó que fue una ambulancia a su casa, no fue una pavada sino un tema bastante duro. Ella pensó que le estaba dando un derrame porque no podía hablar y no se podía parar, llamó a su secretaria para que fuera a su casa a asistirla y cuando fue el médico a revisarla tenía la presión muy baja", relató "Pampito", en diálogo con Flor de la V en Intrusos (América TV).

Y agregó que la capocómica estaba tomando unos calmantes, ya que tenía lesionado un brazo, y que el estrés le habría jugado una mala pasada. "Ella hace muchos shows los fines de semana, es muy laburante y dice que no puede parar", concluyó el panelista.