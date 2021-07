Desgarrador relato de Carmen Barbieri, tras tener COVID-19: “Me estaba muriendo”

La celebridad conmovió a todos al relatar los duros días de internación por coronavirus, cuando su panorama no aparentaba alentador.

La actriz y bailarina Carmen Barbieri habló sobre cómo fue su experiencia al transitar el COVID-19. Seis meses después de haber contraído coronavirus, la conductora de televisión se sinceró en una entrevista donde reveló cómo se prepara para su próximo trabajo televisivo e hizo un repaso por su carrera al recordar las frases más icónicas que ha lanzado en diferentes apariciones televisivas.

En alusión al coronavirus, Barbieri aseguró que estuvo muy grave, a punto de no sobrevivir, pero su actitud siempre fue muy positiva. “Me contagié de covid y yo pensé que lo iba a pasar como una gripe, pero lo mío fue terrible, fue fatal. Yo estuve cerca de la muerte, pero con la esperanza de salir y de empezar a trabajar. Lo primero que quería era ver a mi hijo, porque yo en terapia intensiva no lo podía ver. La pasé muy mal y por momentos no sabía que me moría. Y me estaba muriendo. Estaba tan medicada, tan sedada”, expresó la presentadora de Movete sobre los oscuros días que atravesó.

“Estaba en estado crítico, que es más que grave, y yo pensaba 'no le puedo hacer esto a mi hijo'. Yo soy muy santera, tengo una canasta con muchas vírgenes que amo y le pedía a mi Virgen de Guadalupe que me dejara un rato más acá en la Tierra, que me faltaban cosas por hacer”, continuó en referencia a la culpa que sentía por dejar a su hijo solo y remató: “Pero especialmente le pedía a la Virgen por mi hijo, Fede que venía de perder a su papá, de luchar con un cáncer y de poder erradicar un tumor muy grande. Yo pensaba '¿Y ahora se le muere la madre? ¡Cómo le voy a hacer esto a Fede!'. Se ve que no era mi hora y el de arriba me ayudó”.

De vuelta a la conducción

Más tarde, la bailarina se refirió a un proyecto televisivo que la tiene feliz, ya que se trata de una faceta que hace años no muestra a su público. “¡Yo estaba esperando el llamado para hacer un magazine! Lo estaba esperando y llegó. Me convocan para ser la bastonera, la que lleva este programa que va a ser de entretenimiento y de información”, comentó Carmen sobre Mañanísima, el programa que conducirá por Ciudad Magazine. Después de éxitos como Movete y El Diario de Carmen, la celebridad vuelve a su rol de presentadora con muchas ansias.

“Me siento como pez en agua. Tranquila y con un programa en vivo que, para mí, es en carne viva y eso es bárbaro. Cuando lo grabás está muy bien, estás cuidada por la edición, pero hacerlo en vivo no hay con que darle. Me siento muy cómoda con las entrevistas, con la cocina y con la actualidad. Soy una persona que todo el tiempo está tratando de estar informada y es por mi forma de ser”, lanzó luego sobre cuán lista está para salir al aire con sus panelistas Pampito Perello y Estefanía Berardi. “Necesito estar informada y estar segura de lo que informo, por eso soy muy estudiosa y me gusta cuando mis productores dicen ‘esto no está bien’”, concluyó.