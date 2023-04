Carmen Barbieri casi sufre una estafa en vivo en Mañanísima: "¡Fraude!"

Carmen Barbieri estuvo a punto de ser estafada en vivo, en plena conducción de su programa Mañanísima.

Carmen Barbieri sufrió una estafa al aire mientras estaba al aire conduciendo su programa de todos los días, Mañanísima (Ciudad Magazine), junto a sus colegas Estefanía Berardi y "Pampito". Al igual que millones de personas, la exvedette fue víctima de una estafa a través de su teléfono celular.

Todo comenzó cuando a Barbieri comenzó a sonarle el celular. "¡Atendé! Te llama... '¡Fraude!'", leyó Estefi, mientras miraba el teléfono de la conductora, que comenzó a sonar de repente. "'Pampito' insistió en que había que atender, tomó el teléfono y dijo: "Hola, ¿quién habla?". Del otro lado, se podía oír la voz de una mujer.

“Buenos días, me estoy comunicando aquí, del área de portabilidad numérica, a raíz de los incrementos que está habiendo en la telefonía. Tengo entendido que te manejás con Movistar, hoy por hoy”, dijo la voz del otro lado. "Pampito" notó que era una estafa, se rio y Carmen, desesperada, le quitó el celular y le dijo: "Bueno, gracias. Estoy trabajando en este momento".

“¿Por qué te aparece como ‘fraude’ este número?”, quiso saber Berardi. "¡No sé! Ahora vamos a averiguar", respondió Barbieri. "Estoy hablando con un productor, dice que 'fraude' en el teléfono significa 'spam'. Significa que es alguien que te quiere vender algo o desconocido peligroso”, le informó la panelista. Afortunadamente, tanto sus colegas como los productores lo notaron a tiempo y la situación no pasó a mayores.

La extraña enfermedad que padece Carmen Barbieri

Recientemente, Carmen Barbieri sorprendió a sus compañeros del programa al contar cuál es la enfermedad que sufrió años atrás y que ahora volvió a manifestarse en su cuerpo una vez más. Se trata del virus herpes zóster, una enfermedad de la piel causada por la reactivación del virus de la varicela. La primera vez que le agarró, le afectó a uno de los ojos. Ahora, el virus se reactivó y le generó un problema en la piel.

“Por ahora no es nada grave, me duele un poquito el oído. Estoy tomando cinco pastillas por día y una cremita que me dieron. ¿Ves esto que tengo colorado?”, explicó la conductora, mientras mostraba su piel frente a las cámaras. Cuando le preguntaron cuáles fueron sus síntomas, respondió: “Sentís como que te picó algo y después te arde. Hay que tratarlo a tiempo, porque sino empieza a avanzar. Tengo un poquito de fiebre, me duele la garganta y el oído. No es grave, pero hay que tratarlo a tiempo".