Fernando Dente fue directo y contó el desconocido drama que vivió: "Lo padecí"

El actor y conductor de América TV se sinceró sobre un problema del pasado que lo afectó. Fernando Dente dio detalles de lo que le pasó.

Fernando Dente se sinceró sobre un drama de su pasado y reveló cómo logró superarlo. El actor, cantante y conductor de televisión que brilla en América TV reflexionó sobre su presente profesional y analizó las distintas etapas de su carrera.

El actor habló sobre cómo lo afectan las críticas y cómo logró manejar ese tema con el paso del tiempo. "De chico hubo un momento que lo padecí y me di cuenta de que no me servía de nada atravesar eso. Pero con críticas me refiero a las críticas de alguien que no conozco o alguien que expone una crítica. Después, soy el primero que al que le importa hablar con la gente, que me digan cómo me ven", comenzó su descargo el conductor de Noche al Dente, ciclo que tuvo como invitado a Darío Barassi en una de sus primeras emisiones.

"Sobre todo en esta nueva etapa donde soy novel. Pero de alguien que no forma parte del equipo no es válida para mí su crítica. Obviamente la gente puede decir 'me gusta', 'no me gusta'. No estoy hablando del público, estoy hablando de periodistas o notas que salgan de críticas de cómo conduzco, cómo es el programa. Son opiniones. Creo que es muy tentador entrar en ese laberinto y me di cuenta de que en algún lado me quedan", cerró el conductor que entrevistó a Momi Giardina en su ciclo de TV.

Fernando Dente, sobre su presente laboral y personal

"Estoy muy contento. Te dije que el año pasado me pasó por primera vez de sentirme quemado. Llegar al teatro, llorar un poquito en el camarín del cansancio y subir a hacer la función, y decir: 'Che, hay algo que le pifié acá'. Tuve muchos proyectos superpuestos. Me encontraba haciendo muchas cosas", soltó Dente en diálogo con Infobae. Y agregó: "O la presión de apretar lo que tenía que apretar también, porque el teatro musical tiene eso, tenés que apretar lo que tenés que apretar. No podés apretar un poquito menos porque desafinás. Porque te caés de la pirueta. Porque tenés que estar ahí".

Dente aseguró que se dio cuenta de que lo que amaba se había convertido en una presión y por eso decidió hacer algo al respecto. "Porque también tengo una vida que me gusta vivir, y aprendí con los años que no soy esos artistas de antes, que no tenían vida; la vida es el teatro. Yo lo amo, es mi pasión, es mi motor. Pero a mí me gusta irme un fin de semana con mi novio. Hay artistas que esto que digo les puede dar fobia y picazón porque como que alimentar el ser social está muy mal visto dentro del arte", relató el joven que está en pareja hace tres años con el modelo Nicolás Di Pace.

El emotivo posteo de Fernando Dente sobre su mamá

El conductor de TV recibió en su programa de América a Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, quienes dialogaron con él en una profunda entrevista y luego interpretaron una serie de clásicos de su repertorio. Entre esas canciones se encontró la pieza llamada Las cosas tienen movimiento, original de Luis Alberto Spinetta, por lo que Dente hizo una sentida reflexión sobre el mensaje de ese track y también acerca de cómo lo ha interpelado. "Hoy me desperté y de verdad pensé que lo había soñado. Esta canción la conocí un tiempo después de que mamá falleció. Me conecta siempre con el movimiento de las cosas en este mundo y con que donde sea y en la forma que sea siempre estará en mi corazón", contó el actor en uno de sus posteos de Instagram, en el que compartió el momento en que interpretó esa canción junto a los artistas invitados.

Dente se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el fallecimiento de su madre, ocurrido en 2009, y siempre ha demostrado haber hecho un duelo de manera sana. "Mi mamá trabajó mucho en mí la confianza y la seguridad. Como la madre que cría desde el amor que tiene que ver con el acompañar y el crecimiento", contó el año pasado en diálogo con Gente.