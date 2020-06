El actor Fernando Dente no aguantó más y mostró públicamente a su nuevo novio

Nuevos horizontes amorosos para el actor Fernando Dente, quien se animó a dar un paso más y mostrar por primera y de forma pública a su nuevo novio, el modelo Nicolás Di Pace. La hegemónica pareja se mostró muy feliz en una fotografía compartida por Dente, figura reconocida en el teatro musical argentino.

El actor, cantante y bailarín subió una nueva fotografía a su cuenta de Instagram en la que se lo muestra abrazado a su pareja y, aparentemente, muy feliz. Antes de la irrupción de la pandemia, Fernando Dente se encontraba realizando temporada teatral con el famoso musical de Broadway "Kinky Boots", basado en el libreto de Harvey Fierstein ("La Jaula de las locas"). El novio del artista de musicales argentinos es figura pública y se dedica al modeaje.

En 2018, Fernando Dente había vuelto a estar en boca de todos tras su salida pública "del clóset", para mostrarse como un hombre gay orgulloso. "Si bien sigo creyendo absurdo salir a aclarar ciertas cosas (Nadie sale a aclarar que es heterosexual) me empieza a hacer un poco de ruido esto de 'evadir' un tema que es una de las cosas que me definen como la persona que soy y que me gusta mucho ser. Siempre guardo en mi intimidad quién pasa o lo que pasa dentro de mis cuatro paredes, y seguramente siga por ese lado porque es cómo elijo vivir. Pero otra cosa es guardar ahí adentro una parte de quién soy", había escrito.

De forma automática la selfie se lleno de me gusta y comentarios, ente ellos de algunas celebridades del mundo del chimento como Lourdes Sánchez, Macarena Rinaldi y Ángel de Brito. La foto fue publicada un día después del nuevo aniversario por el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.