Impacto en Boca por lo que se supo de Palacios antes de jugar vs. Unión: "Problemas"

Impacto en Boca por lo que se supo de Palacios antes de jugar vs. Unión

Carlos Palacios volvió a ser noticia en las redes sociales en las últimas horas y lo que se conoció impactó de lleno en Boca Juniors en la previa del partido ante Unión de Santa Fe por la segunda fecha del Torneo Clausura. El nombre del volante del seleccionado chileno que sería titular de la mano de Miguel Ángel Russo contra el "Tatengue" no tardó en trascender en las redes sociales por un detalle que revelaron sobre su carrera. El mismo tiene que ver justamente con un momento suyo en el conjunto trasandino hace poco menos de un año atrás.

Quien rompió el silencio fue Ricardo Gareca, quien lo citó en varias oportunidades para jugar por Eliminatorias y en octubre del 2024 fue la última vez. La Selección de Chile finalmente no clasificó al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, por lo que el mediocampista ofensivo no tendrá la oportunidad de disputarlo en tan sólo unos meses. Pero más allá de lo futbolístico, las palabras del "Tigre" sobre el jugador del "Xeneize" en una reciente entrevista apuntaron a otro aspecto por demás preocupante.

La frase de Gareca sobre Palacios que impactó en Boca

"Nosotros jugamos contra Brasil y después teníamos que enfrentar a Colombia, pero antes del partido me dijo que tenía problemas personales y quedó desafectado. Después imagino que solucionó sus problemas personales y dijo que quería volver. Yo no tuve ni tengo problemas con él, me parece un jugador muy bueno", esbozó Gareca acerca del futbolista chileno que ya tuvo algún que otro escándalo en Boca, pero que en aquel momento no jugó contra el elenco "Cafetero" y tampoco volvió a vestir los colores de su seleccionado.

A su vez, el "Tigre" añadió: "A partir de ahí necesitaba alejarse un poco de la Selección y me enfoqué en otros jugadores, pero no era que no lo tenía en cuenta. Después ya estaba en una situación crítica y en caso de que hubiera continuado lo iba a tener en cuenta. De hecho, así como lo comunicó también puede comunicar cuando esté listo para volver". En cuanto al experimentado DT argentino, dejó la "Roja" en junio del 2025 después de la derrota por 2 a 0 ante Bolivia y tras quedar sin chances de clasificar al Mundial 2026.

Los números de Carlos Palacios con la camiseta de Boca

Partidos jugados : 22.

: 22. Goles : 3.

: 3. Asistencias: 3.

Con Palacios como titular, Boca va por el triunfo ante Unión

Hasta el momento hay una duda en el once que jugaría contra el "Tatengue" en La Bombonera este viernes 18 de julio a las 19.30 horas y el que no tiene su puesto asegurado es Leandro Paredes. El volante campeón de todo con la Selección Argentina tiene serias chances de ser el volante central en lugar de Rodrigo Battaglia, pero no está asegurado. En caso de que esto suceda, este último jugará por Lautaro Di Lollo en defensa para que ingrese el exhombre del PSG. De esta manera, el equipo sería: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Di Lollo o Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Battaglia o Paredes, Williams Alarcón; Malcom Braida, Carlos Palacios, Alan Velasco; y Miguel Ángel Merentiel.