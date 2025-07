Sufre Russo en Boca vs. Unión: una figura encendió las alarmas antes del partido

Una figura de Boca encendió todas las alarmas y sufre Russo

Luego del empate sin goles de Boca Juniors con Argentinos Juniors en La Paternal y en la previa del partido ante Unión de Santa Fe que tendrá lugar en La Bombonera, una figura del "Xeneize" encendió todas las alarmas en el club. Por supuesto, lo sucedido preocupó a Miguel Ángel Russo y compañía pensando en que el cotejo contra el "Tatengue" será este viernes 18 de julio desde las 19.30 horas. Desde el cuerpo técnico ya piensan en un reemplazo y todo indica que no estaría entre los convocados.

El afectado es nada más y nada menos que Luis Advíncula, experimentado defensor peruano que se entrenó diferenciado este miércoles después de viajar a su país por cuestiones personales el día anterior. A raíz de esta situación, el "Rayo" no trabajó junto a sus compañeros como es habitual y resta saber si estará en el banco de suplentes -en caso de no ser titular- o no formará parte del listado que presente el DT. Lo positivo es que "Miguelo" ya cuenta con alternativas para ocupar el lugar del lateral derecho y debe decidirse a quién elegir.

Advíncula, en duda para Boca vs. Unión: las variantes que analiza Russo

Los dos apuntdos por el DT para quedarse con el puesto del peruano en el cruce son Juan Barinaga y Lucas Blondel. El exjugador de Belgrano de Córdoba pica en punta, pero el representante de la Selección de Suiza no pierde la ilusión con sumar minutos en cancha luego de ser suplente en los tres cotejos del Mundial de Clubes, donde no ingresó. Claro que todo dependerá de la última práctica que tendrá lugar este jueves 17 de julio, la cual será la última antes del encuentro contra el elenco que hoy comanda Leonardo Madelón y viene de ganarle por 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en el debut del Torneo Clausura del fútbol argentino.

En cuanto a la inactividad de ambos, el rosarino con pasado en el "Pirata" apareció por última vez en cancha en la ida contra Alianza Lima por la segunda fase de la Copa Libertadores donde los entonces comandados por Fernando Gago perdieron 1 a 0 en Perú, por lo que hace cinco meses que no juega. El ex-Tigre, por su parte, dijo presente en los 90 minutos de los octavos y cuartos de final del Apertura tanto contra Lanús como ante Independiente, respectivamente, siendo los últimos partidos que disputó.

Luis Advíncula se entrenó diferenciado en Boca y preocupa a Miguel Ángel Russo

Los números de Advíncula en Boca

Partidos jugados : 164.

: 164. Goles : 6.

: 6. Asistencias : 13.

: 13. Títulos: Copa Argentina 2021, Copa de la Liga Profesional 2022, Liga Profesional de Fútbol 2022 y Supercopa Argentina 2023.

El fixture de Boca en el Clausura y la Copa Argentina