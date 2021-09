¿Por qué la hija de Maru Botana trabaja siendo menor de edad?

La hija de Maru Botana tiene 16 años, empezó a trabajar y te contamos si la ley lo avala.

Sofía Solá es la cuarta hija de Maru Botana y Bernardo Solá, tiene 16 años y ya trabaja. La cocinera viene de varias polémicas legales, principalmente respecto a su retorno de un viaje al exterior, tras el que no hizo el aislamiento obligatorio que indican los protocolos dispuestos por el gobierno nacional para aquellas personas que vuelven a Argentina desde otro país. Acá te contamos de qué trabaja Sofía Solá y si es legal que menores de 18 años lo hagan.

Además de tener una madre famosa desde que nació, Sofía Solá tiene una vida diferente a la de la mayoría de los chicos de 16 años. Es que mientras termina sus estudios secundarios la joven inició una carrera como modelo. Su primera experiencia fue con una reconocida marca nacional: Sarkany. Según le contó a la revista Caras, en la sesión se sintió "cómoda y segura" y llenó de orgullo a su madre.

"Modelar lo vivo muy a presente, por ahora no tengo un objetivo de llegar ser la mejor", contó Sofía, que es la cuarta de los siete hijos de Maru Botana y Bernardo Solá, sobre su futuro en el modelaje, una experiencia que la estimuló pero que no sabe si será su carrera en un futuro. Entre sus referentes destacó a Hailey Bieber, modelo y esposa del cantante Justin Bieber.

Qué estipula la ley 20.744 sobre el trabajo en los menores de 18 años

"Las personas desde los dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años, pueden celebrar contrato de trabajo, con autorización de sus padres, responsables o tutores. Se presume tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos", establece el artículo 32 de la ley 20.744. De esta manera, siempre y cuando Maru Botana y Bernardo Solá hayan dado su consentimiento para que Sofía comenzara su carrera como modelo, podrá hacerlo sin sufrir consecuencias legales.

La defensa de Maru Botana tras violar la cuarentena

En el ciclo de Eduardo Feinmann, Maru Botana se refirió a la multa que le hicieron desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y lanzó: “Estoy en casa, haciendo la cuarentena como corresponde. A mí no me llegó ninguna multa, yo estaba afuera. Llegué en el avión, hice migraciones, el antígeno y nadie me dijo que tenía que ir a un hotel. Mostramos la declaración jurada, dijimos que en domicilio íbamos a hacer la cuarentena. Nadie, absolutamente, desde que llegué a Ezeiza me mencionó la palabra ‘hotel’. Yo con mi familia me vine a casa a hacer la cuarentena”. Acto seguido, Feinmann no dudó en cuestionar su accionar y pronunció: “El tema es que la ley se presume conocida por todos, ese es el problema. Usted no puede decir que la ignoraba”.