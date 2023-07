Parte médico de Silvina Luna: despertó pero continua con asistencia respiratoria

La Dirección Médica del Hospital Italiano reveló el nuevo parte de la modelo y actriz que lucha por su vida, a la espera de un donante de riñón.

Salió a la luz el nuevo parte médico de Silvina Luna y anunció que la modelo se despertó del coma farmacológico y se encuentra "con signos vitales estables". Los detalles del documento firmado por los profesionales médicos del Hospital Italiano.

"El sábado 1 de julio la paciente requirió asistencia ventilatoria mecánica a causa de su debilidad muscular generalizada. No se encontraron nuevas complicaciones en los estudios. Actualmente continua con asistencia respiratoria mecánica", reveló el escrito que rápidamente se expandió en los medios de comunicación y que detalla la situación que afronta la modelo que lucha contra una complicada bacteria que afectó sus pulmones, mientras está en la lista de espera de un donante de riñón y se encuentra con diálisis.

"Está despierta y con signos vitales estables. Permanecerá internada en el servicio de terapia intensiva, donde se realizarán los estudios adicionales y brindarán los tratamientos necesarios", cierra el comunicado que se emitió desde el Hospital Italiano. Desde hace más de una década, Silvina Luna enfrenta la mala praxis que dejó en su cuerpo la cirugía de glúteos que se hizo con el médico Aníbal Lotocki.

Qué le pasó a Silvina Luna

La vida de Silvina Luna dio un trágico vuelco en 2010, luego de que el doctor Aníbal Lotocki le realizara una cirugía estética de glúteos. En el procedimiento, Lotocki le inyectó a la modelo metil metacrilato en su cuerpo y ese fue el inicio de sus problemas de salud. La intervención no salió bien y Silvina sufrió una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real, por lo que demandó al médico.

En una de sus últimas apariciones en televisión el mes pasado, Silvina visitó LAM (América TV) y expresó: "Nunca pensé que iba a ser tan pronto. Yo ya tenía problemas en los riñones pero no esperaba hacer diálisis ya. Antes de empezar con diálisis estuve internada un mes en donde me dijeron que mis dos riñones estaban calcificados, después de que me hicieran una biopsia, y tenía que empezar con el tratamiento de diálisis (...) Hay momentos de aceptación y hay momentos en donde me despierto y digo ‘no, estoy viviendo una pesadilla’”.