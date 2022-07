Pampita filtró el drama personal que vivió antes de conocer a su marido: "Horrible"

La modelo se sinceró sobre cuán triste era su vida antes de vincularse afectivamente con el padre de su hija Ana. Pampita detalló cuál era su rutina antes de conocer a Roberto García Moritán.

Pampita recordó cómo eran sus fines de semana antes de conocer y ponerse de novia con Roberto García Moritán. La exesposa de Benjamín Vicuña dio a conocer cuán deprimida estaba por su infortunio en el amor cuando aún su vida no se había cruzado con la del legislador por Juntos por el cambio.

En uno de los más recientes capítulo de Siendo Pampita, el reality show donde la modelo y conductora de televisión muestra su vida íntima ante los espectadores, Ardohain y García Moritán recordaron cómo surgió su primera cita y cómo se dio el encuentro que derivó en el amor. Además, hablaron de la propuesta de casamiento que el legislador le hizo en Punta Cana.

García Moritán en un momento le consulta a Pampita por cómo era su vida antes de conocerlo y la exjurado de Bailando por un sueño respondió sin tapujos: "Horrible. Veía series con Guille (su hermano) todos los fines de semana. Me ponía el pijama el viernes y no me lo sacaba hasta el lunes a la mañana. Menos mal que nos encontramos".

Pampita sobre su relación con su estética antes de ser famosa

"La vanidad no era parte de mi vida. Soy de un pueblo muy chiquito, tenía muchos amigos varones, muchos primos. Jugaba a cosas de varones, no había ni muñecas, ni casitas ni nada. Andaba en bicicleta, jugaba a la escondida, a la mancha. Jugábamos en la calle hasta que los papás gritaban '¡A comer!' y cada uno volvía a su casa", comenzó su descargo Pampita en diálogo con Infobae. Y continuó en alusión a su mudanza a Buenos Aires: "Cuando llegué, vivía con una compañera de ballet en Matienzo y Libertador, y salí a tirar currículums. Tenía 16 años, secundario incompleto y ninguna experiencia".

Pampita reveló que en ese momento consiguió trabajo en un bowling y añadió: "Salía tres, cuatro de la mañana, y con eso tenía algunos ahorros para poder hacer castings durante el día. Soy muy consciente de todo. También de la suerte que tuve, porque siempre hay como una varita mágica que te da ese primer paso". "Hubo algo mágico desde el principio, una conexión con la gente. Y eso se dio solo", concluyó en alusión a su carisma que llegó a la gente desde su primer desfile en una pasarela.