Nicole Neumann fue contundente al hablar de la denuncia de su hija: "Lamentable"

La modelo regresó de sus vacaciones con sus hijas Allegra y Sienna y habló con Intrusos. Su reacción cuando le preguntaron por la denuncia de Indiana Cubero.

Nicole Neumann quedó en el ojo de la polémica luego de que trascendiera que su hija mayor, Indiana Cubero, la denunció por supuestos "maltratos". Tras ese episodio, su conflictos con Fabián Cubero recrudeció e intervino la Justicia. Y luego de días de paz, la modelo regresó de sus vacaciones e hizo contundentes declaraciones.

Nicole llegó el pasado lunes de Miami, donde pasó unos días de sus hijas, Allegra y Sienna, y dialogó con Intrusos ni bien arribo al aeropuerto de Ezeiza. La charla fue muy amena hasta que el cronista del programa de Flor de la V mencionó el nombre del ex jugador de Vélez.





El periodista le consultó si era verdad lo que había dicho el marido de Mica Viciconte sobre los desacuerdos que tienen entre ellos en cuanto a la crianza y tenencia de sus hijas. “La justicia sabe la verdad. Yo no tengo nada que decir. Vengo con mis niñas y venimos de unas vacaciones divinas. Es todo lo que tengo para decir”, afirmó Neumann.

Ante la insistencia del cronista, la mediática remarcó: “En la Justicia está la verdad y los tiempos". Luego, el periodista le preguntó si tenía algo para decirle a su ex por las acusaciones que le hizo. "Absolutamente nada Cuando uno está tranquilo, sabe que la verdad y la justicia lo es todo”. respondió.

Hacia el final de la entrevista, Gonzalo Vázquez quiso saber si esto interfería en sus planes de casamiento con Manuel Urcera, pero ella dio a entender que no existen problemas con los preparativos de la fiesta. El evento, según trascendió, será en el sur del país y una comunidad mapuche hizo una dura acusación contra la pareja.

“Con respecto a la supuesta denuncia de tu hija mayor, ¿algo que quieras decir?”, quiso saber el cronista. “Eso no existe. No sé por qué siguen hablando de algo que no existe. Es lamentable por las menores. Me molesta que haya menores en el medio y que pasen por cosas que no deberían pasar”, manifestó Nicola, visiblemente enojada con el tema.

Fabián Cubero le hizo un fuerte reclamo a Nicole Neumann

Fabián Cubero también le concedió una entrevista a Intrusos e hizo duros reclamos contra Nicole Neumann porque se perdió días con sus hijas Allegra y Sienna por el viaje que hizo la modelo con las niñas. “No pudo llevarse a las hijas más chicas de vacaciones, las va a tener menos días y eso generó una nueva pelea porque no cumplió lo que tenían firmado”, explicó Marcela Tauro antes de presentar la nota.

“¿Pueden llegar a tener un acuerdo, a la paz?”, le preguntaron a Fabián desde le programa de América TV. “Hoy en día está complicado pero bueno, seguiremos intentando”, respondió y agregó: “Siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones, después aparece otra cosa, entonces es difícil”.

“¿Y ahora cómo van a hacer en las vacaciones, cambiaste las fechas?”, consultó el cronista y Cubero sentenció: “Tendré a las nenas un poco menos del tiempo que me corresponde, pero tampoco me voy a hacer mucho drama. Yo me acomodé”. Sobre ese punto, la panelista del ciclo explicó: “Tenían un viaje programado a Jujuy y como ella venía un día después no se pusieron de acuerdo y entonces terminaron viajando Mica, Luca, Indiana y Cubero. Las más chicas no pudieron ir”.

Luego el ídolo de Vélez puso en duda un acuerdo para que las pequeñas estén presentes en la boda de su madre. “Lo de las fechas para que las nenas estén con ella el día del casamiento, ¿lo hablan con mucho tiempo?”, le consultaron desde América. “Se tendría que hablar, pero hay cosas que no se terminan hablando por esto de las vacaciones”, sostuvo Cubero.