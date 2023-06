Nicole Neumann reaccionó de la peor manera por la denuncia de su hija

Nicole Neumann hizo un furioso descargo contra Fabián Cubero, tras la denuncia que su hija Indiana le habría hecho por violencia familiar.

Nicole Neumann hizo un llamativo posteo en sus redes sociales tras la presunta denuncia que Indiana, su hija mayor que comparte con Fabián Cubero, habría hecho en su contra. De acuerdo con estas versiones, la adolescente de 14 años la habría denunciado por violencia familiar. En este contexto, Nicole hizo un posteo negando todo y acusando a su expareja de mentir para su propia conveniencia.

De acuerdo con estas versiones, Indiana habría realizado esta denuncia en el Juzgado N°2 en Tigre por violencia física y psicológica. Tras las declaraciones de Mica Viciconte, actual pareja de Cubero, quien confirmó la existencia de esta denuncia, la modelo hizo un filoso posteo en sus redes sociales, en el que apuntó directamente contra el padre de sus hijas.

Según informó Maite Peñoñori en Intrusos (América TV), Nicole creería que "Cubero es el que le llena la cabeza a Indiana, y que todo esto tiene un trasfondo económico" por la deuda en dólares que el exfutbolista tiene con la modelo y que aún no terminaron de arreglar. "Siente que todo lo que está haciendo él es para que Indiana se quede con él y no tenga que pasar nada de plata por ella", explicó la panelista.

En este contexto, Neumann publicó una frase en sus historias de Instagram: "When people can't control you, they try to control how people view you" ("Cuando la gente no puede controlarte, intentan controlar cómo la gente te ve"). Además, también publicó un video de su hija Indiana, para mostrarles a sus seguidores que aún tienen relación.

Historia subida por Nicole Neumann a su cuenta de Instagram.

Qué dijo Mica Viciconte sobre la denuncia de Indiana contra Nicole Neumann

Mica Viciconte confirmó que esta denuncia existe y aseguró que "está todo judicializado", pero que "por respeto y por cuidar a algunas personas", prefiere no dar declaraciones. "Creo que hay tiempo para todo, y a veces el tiempo acomoda las cosas y no es necesario hablar o explicar. Creo que las cosas más importantes, cuando se trata de familia, se tienen que hablar muy adentro", argumentó, en diálogo con Intrusos.

"No voy a hablar absolutamente nada. Como te digo, Fabi se encarga de todo eso con los abogados, y en la Justicia, que creo que es el lugar donde se tienen que hacer los temas. Pero no, jamás opinaría nada de eso, y menos si son cosas delicadas, no me interesa entrar en esa", señaló. Por último, destacó que tiene "mucho amor por las chicas" y que tiene fe en que la Justicia va a actuar correctamente. "Así que hay que esperar. Después, no voy a dar ningún indicio ni nada, porque no es un tema que me corresponde, que no quiero hablar, que no me interesa, y es un tema que tienen que tratar las personas correspondientes, no yo", cerró.