Nicole Neumann habría sido denunciada por su hija Indiana: "Fuertes"

En Intrusos contaron detalles sobre la acusación que hizo la hija mayor de la modelo ante la Justicia.

El conflicto entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, estalló hace unos meses cuando se conoció que la joven de 14 años decidió vivir con su padre. Esa situación reavivó la pelea mediática de el exfutbolista de Veléz y la modelo. Y en las últimas horas salió a luz una terrible acusación contra la exjurado de Los 8 Escalones.

Y si bien Nicole desmintió categóricamente la versión que cobró fuerza este lunes, Marcela Tauro hizo un impactante anuncio. “Habría una denuncia contra Nicole Neumann por violencia familiar. ¿Quién se la habría hecho? Su hija Indiana”, expuso la panelista de Intrusos.

Tras señalar que la adolescente no fue de vacaciones con su mamá y que no vive con ella, la periodista señaló: “Ahora nos enteramos de que no se trataría solo de una discusión, sino que se habría presentado una denuncia en el Juzgado Nº 2 de familia de Tigre. Y que la causa la lleva adelante la doctora Celina Sendra”.

Tauro indicó que hasta hace ahora todos pensaban que la polémica entre Nicole e Indiana tenía que ver con una mala relación entre una madre y su hija adolescente, pero que la noticia de una supuesta denuncia cambió rotundamente el panorama.. “Indiana habría denunciado a su mamá por maltrato”, aseguró.

Además, señaló que la adolescente habría presentado una grabación de muchas horas de duración para sustentar su denuncia, que sería por violencia física y psicológica, y en la que habría más implicados. A continuación, relató algunos de los episodios más polémicos. “En el medio de la pelea, denuncia y demás, se hablan por WhatsApp y Telegram porque en el último queda borrado. Pasa del amor al odio. Nicole le dice ‘Este año cumplís 15, ¿Qué querés que hagamos?’. Y como la chica no le contesta porque no quiere tener trato con la madre, la empieza a hostigar”, contó Tauro.

Finalmente, relató un episodio que habría ocurrido hace unos días en la puerta del colegio al que asiste: “Fue un escándalo y había muchas personas viendo todo”. "Se le aparece Nicole y a Indiana le agarra una crisis de nervios. Yo creo que fue a verla para componer, pero tuvo que intervenir la directora del colegio porque a la nena le agarró un ataque de nervios. No se quería ir con ella, no rindió la materia que tenía que rendir y faltó tres días porque tenía pánico de que le pasara lo mismo”, completó la panelista de Intrusos.

Tauro señaló que la denuncia tendría ocho meses, pero que recién ahora salió a la luz por tratarse del proceso de revinculación. “Me ponen que hace ocho meses la nena estaba pidiendo retirar las cosas de su casa materna y que recién la jueza le dio cinco días hace poco. Y fue a la casa de Nicole con dos compañeritas de colegio. La habría llevado Cubero pero no entró. Nicole fue la saludó y le empezó a hacer reproches de por qué se iba con ellos. Hay frases muy fuertes en todo el expediente”, apuntó. “Una de las frases de la nena fue ‘ellos me dan amor’”, reveló.

En la misma línea, Maite Peñoñori sumó: “El 16 de junio, Nicole e Indiana habían sido convocadas al juzgado porque la jueza ordenaría una revinculación. Nicole fue, pero la nena no y estuvo el pedido de que comenzaran una terapia. En el entorno de Nicole dicen que ella se baja de Los 8 escalones justamente porque sabía de la denuncia y quería correrse del ojo mediático”.

Nicole Neumann sufrió la traición menos esperada de una de sus hijas

Nicole Neumann parece no tener paz. Al conflicto que provocó su casamiento con Manu Urcera con una comunidad de pueblos originarios en el sur del país y el entrenamiento con Indiana, se le sumó la traición menos esperada: la de su hija Allegra Cubero.

El sábado pasado, Allegra Cubero tuvo una presentación en su escuela de teatro y la encargada de ayudarla a prepararse y peinarse fue Mica Vicciconte, la pareja de su padre y enemiga de la modelo. En un video que la exparticipante de Combate subió a sus historias de Instagram, se la puede ver a la influencer haciendo uso de una buclera y de fondo a al ex futbolista con el bebé que tuvieron juntos.

Más tarde, el ídolo de Vélez también compartió en sus redes postales del debut teatral de su hija. "La rompiste amor", escribió Fabián sobre un video en el que la niña se luce en el escenario. Luego replicó los posteos que hizo su pareja sobre la salida familiar que tuvo a Allegra como protagonista.