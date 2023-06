No se casan: por qué se canceló la boda entre Nicole Neumann y Manuel Urcera

Nicole Neumann y Manuel Urcera finalmente suspendieron la fiesta de casamiento. Las razones que llevaron a esa deciisón que sorprendió al mundo del espectáculo.

Nicole Neumann y Manuel Urcera tenían casi todo preparado para casarse a fines del 2023 con una fiesta de casamiento en San Martín de los Andes. Sin embargo, el evento dio un giro inesperado y se suspendió por razones que ya se revelaron y nadie esperaba.

El casamiento se iba a llevar a cabo en San Martín de los Andes cuya ubicación era secreta solo para 400 invitados. Además, iba a durar tres días: el 7 de diciembre tenía la intención de hacer un té inglés; el 8 la fiesta que entre la tarde y la noche; y el 9 un almuerzo.

A pesar de que tenían todo organizado, la boda se suspendió porque la locación que eligieron no está autorizada. "Aparentemente ese lugar no cumple con la reglamentación ni con los protocolos establecidos por el tema de la contaminación ambiental", explicó Carlos Monti en Desayuno Americano, el programa conducido por Pamela David en América TV.

El amor entre Nicole Neumann como Manuel Urcera todavía está vivo y los motivos son estrictamente vinculados al lugar, por lo que ya están buscando uno nuevo. "Es algo vinculado al padre del novio que no paga. Entonces dijeron '¿van a utilizar estas tierras que son sagradas para hacer un casamiento y este señor tiene una deuda millonaria?'", agregó Monti. De acuerdo a la información brindada, Claudio Urcera, el padre del futuro marido de Nicole, es dueño de la empresa Comarsa y aseguran que es "el mayor basurero petrolero que contamina los barrios del oeste de Neuquén, se niega a cumplir la condena de la justicia alegando problemas económicos mientras gastará una fortuna en el casamiento de su hijo José Manuel".

Nicole Neumann tuvo un descuido y expuso su Instagram secreto: qué publica

Nicole Neumann sorprendió al publicar por error su Instagram secreto y reveló el el peculiar contenido que sube allí. La reconocida modelo quiso hacer una pregunta a sus seguidores pero terminó exponiendo un lado desconocido de ella.

A través de su cuenta de Instagram oficial, Neumann suele compartir muchos detalles de su vida personal, tal como lo son sus vacaciones, los días en familia o algunos consejos para sus seguidores. Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones terminó por cometer un error y mostró su cuenta privada de la misma red social.

El instagram secreto de Nicole Neumann

"¿Alguien me sabe decir por qué tengo Candid en mi Instagram personal y acá no? Se ve bastante diferente, ¿no?", consultó Neumann a través de sus historias de Instagram. La modelo se refirió a la nueva función de espontáneas en la red social, la cual no le aparecía en su cuenta personal.

Este perfil lleva el usuario de @unterunicole y allí, la prometida de Manuel Urcera comparte fotos familiares y de sus viajes para sus seres queridos. Esta cuenta solo tiene 19 seguidores y más de 500 publicaciones