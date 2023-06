Nicole Neumann conmocionada por lo que pasó con su hija Indiana, a meses de su pelea: "Destrozada"

La modelo impactó con la imagen que publicó.

Nicole Neumann vive momentos intensos en su vida y los giros inesperados no dejan de ocurrir. Mientas planifica su casamiento con Manuel Urcera, enfrenta una demanda con su expareja Fabián Cubero y atraviesa una turbulenta con su hija mayor, Indiana, la modelo recibió un golpe directo al corazón que la conmovió.

Desde hace un largo tiempo, Nicole dejó de convivir con Indiana debido a algunos desacuerdos y conflcitos entre ellas. La noticia llegó a los medios de la peor manera: fue Cubero quien expuso la situación en una entrevista íntima que intensificó las internas familiares entre él y su expareja. De acuerdo a lo que contó el exfutbolista, la joven convive con él, Mica Viciconte y su medio hermano, Luca.

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, había dicho el ex Vélez en su momento. Al tiempo que agregó: “Por ahora, hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante”.

Ante las preguntas de los medios, Neumann recogió el guante, pero preservó a la hermana de Allegra y Sienna y dijo que no daría detallas para "proteger mediática y públicamente” a las niñas. Con el paso de los meses Nicole y su hija habrían mantenido algunos encuentros que mejoraron la relación, no obstante, todos se sorprendieron con la nueva revelación de la exjurado de Los 8 escalones.

Todo sucedió en la cuenta de Instagram de Nicole, donde publicó una foto que llamó la atención de sus seguidores. “Anoche me mandaron esta foto y quedé destrozada de amor. ¿En qué momento crecieron tanto?”, resaltó la modelo. Y, remató: “Las amo”. En la imagen se veía la imagen de las niñas cuando eran muy pequeñas.