Mica Viciconte dijo toda la verdad de la denuncia de Indiana Cubero contra Nicole Neumann: "Cosas delicadas"

Mica Viciconte confirmó que Nicole Neumann fue denunciada por su hija mayor, Indiana, por violencia familiar.

Micaela Viciconte rompió el silencio sobre la presunta denuncia que Indiana Cubero, hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, habría hecho contra su madre. De acuerdo con estas versiones, la adolescente de 14 años la habría denunciado por violencia familiar. Si bien hasta ahora ninguna de las dos lo confirmó, la actual pareja de Cubero confirmó la existencia de esta denuncia e hizo un llamativo comentario.

Según informaron en Intrusos (América TV), Indiana habría realizado esta denuncia en el Juzgado N°2 en Tigre. Además, aseguraron que existirían pruebas de la violencia física y psicológica que Neumann ejercería sobre su hija. En este contexto, Viciconte fue consultada al respecto y soltó una contundente declaración.

"Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, no en lo que hacen los demás, ni mucho menos. Estamos bien, como familia estamos bien, criando a un chiquitito divino", le respondió Viciconte al cronista Gonzálo Vázquez de Intrusos, quien se acercó a preguntarle por el tema.

Luego, agregó que "está todo judicializado" y que "por respeto y por cuidar a algunas personas", prefiere no dar declaraciones. "Creo que hay tiempo para todo, y a veces el tiempo acomoda las cosas y no es necesario hablar o explicar. Creo que las cosas más importantes, cuando se trata de familia, se tienen que hablar muy adentro", sostuvo Viciconte.

Ante la insistencia del movilero, reiteró: "No voy a hablar absolutamente nada. Como te digo, Fabi se encarga de todo eso con los abogados, y en la Justicia, que creo que es el lugar donde se tienen que hacer los temas. Pero no, jamás opinaría nada de eso, y menos si son cosas delicadas, no me interesa entrar en esa".

En esta misma línea, explicó que no puede meterse en el tema, ya que no es su madre, a pesar de que tiene "mucho amor por las chicas" y las quiere como si fuesen parte de su familia. "Pero no ocupo ningún rol y todas las cosas se tratan con amor. Yo siempre digo que la Justicia es lenta en este país, muy lenta. Y tengo fe de que las cosas se arreglan ahí. Así que hay que esperar. Después, no voy a dar ningún indicio ni nada, porque no es un tema que me corresponde, que no quiero hablar, que no me interesa, y es un tema que tienen que tratar las personas correspondientes, no yo", cerró.

Por qué Indiana Cubero habría denunciado a Nicole Neumann

Marcela Tauro aseguró en Intrusos que Indiana habría realizado esta denuncia contra su madre tras haber sufrido violencia familiar. "Es fuerte esto. Hace un tiempo venimos diciendo que Indiana no vive con ellos, que no fue de viaje. No era sólo una discusión sino que se habría presentado una denuncia en el Juzgado N°2 de la doctora Celina Sendra, en Tigre. Sabíamos que no estaba bien la relación", comenzó.

En este sentido, agregó que "hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza como prueba". "Se habla de violencia, un poco física y psicológica. Habría una grabación en la que hay más implicados, hay alguien que la destrata", concluyó. En cuanto a Nicole, Maite Peñoñori agregó que Nicole creería que "Cubero es el que le llena la cabeza a Indiana, y que todo esto tiene un trasfondo económico" por la deuda en dólares que el exfutbolista tiene con la modelo y que aún no terminaron de arreglar. "Siente que todo lo que está haciendo él es para que Indiana se quede con él y no tenga que pasar nada de plata por ella", cerró.