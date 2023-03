El inesperado anuncio de Mica Viciconte a casi un año del nacimiento de Luca: "Un hermanito"

La influencer se sinceró sobre la maternidad e hizo un importante anuncio que alegró a sus fanáticos.

A casi un año del nacimiento de su primer hijo, Luca, Mica Viciconte hizo un importante anuncio. La panelista sorprendió a sus seguidores con una noticia muy especial que rápidamente trascendió en las redes.

Desde que nació Luca, el niño que tuvo con Fabián Cubero, la panelista de Ariel En Su Salsa, ciclo emitido por Telefe, compartió el crecimiento del pequeño con sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, recientemente hizo un anuncio que tenía guardado y alegró muchísimo a los fanáticos que acompañaron el crecimiento de bebé.

En diálogo con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina, Vicionte habló de su deseo de volver a convertirse en mamá. “Yo quiero que Luca tenga un hermanito para compartir. Alguien más chiquito para que sean más compinches", aseguró.

En este marco, añadió: "No es el momento para el hermanito, pero en dos años sí, ese es el plazo que tengo. Como familia estamos bien, estamos tranquilos, estamos unidos". Por último, reveló: "Luca es muy tranquilo y me hace todo fácil. También están las hermanas que lo quieren cambiar, bañar, hacen todo. Somos todas mamás, tiene 5 mamás, porque Fabi es otra mamá, a veces ni me lo dejan tener"

La dolorosa muerte que golpea Mica Viciconte: "¿Por qué la vida es injusta?"

Luego de mostrarse muy feliz en el recital de la K'onga el día sábado 18 de marzo, Mica Viciconte recibió una noticia que la golpeó: una persona muy cercana falleció de forma inesperada. Muy afectada por la situación, despidió a su ser querido en redes sociales con una mezcla de tristeza e impotencia.

La panelista de Ariel en su Salsa, ciclo emitido por Telefe, hizo un emotiva publicación en su cuenta de Instagram en donde despidió a Barby, su querida amiga de la adolescencia que falleció de forma repentina. "Nos conocíamos de Mardel hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la residencia".

"Vivimos tantos pero tantos momentos juntas: salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora, risas, llantos y más. Y hoy me cuesta creer que no estés", continuó Viciconte. Luego, se lamentó: "¿Por qué te fuiste así? Tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir".

Luego, continuó con su impotente descargo: "¿Por qué la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto? Una mujer alegre, compañera, laburadora, una madre increíble y una familia hermosa". En este marco, reveló: "No quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo".

La amiga que Mica que falleció, de la que se desconocen los motivos del deceso, tenía un hijo al que la panelista también se refirió con mucha tristeza. "Milo va a estar rodeado de mucho amor y contenido por todos los que lo quieren. Amiga donde sea que estés: te voy a extrañar muchísimo y recordar siempre. Y Luca va a saber lo hermosa persona y excelente amiga que éramos".

Por último, la pareja de Fabián Cubero sentenció: "Barby te voy a extrañar. No suelo hacer este tipo de publicaciones pero de alguna manera quiero que sepan que tenía una amiga increíble y despedirte como te lo merecés".