Mauro Icardi blanqueó el importante pedido que le hizo Wanda Nara: "Tener un hijo"

El jugador del PSG utilizó un recurso de Instagram para contar el pedido de la mediática.

La historia de Mauro Icardi y Wanda Nara tuvo un nuevo giro dramático en las redes sociales cuando el delantero del Paris Saint-Germain contó el importante pedido que le hizo su esposa. Luego de atravesar una crisis por infidelidad, de separarse y reconciliarse, ahora la pareja está pensando en agrandar la familia.

Al menos es lo que dio a entender el jugador del PSG en una de sus historias de Instagram, dónde utilizó la aplicación que sirve para elegir entre diferentes opciones para hacerle una particular pregunta a sus seguidores.

“¿Qué me está pidiendo Wan?”, consultó el futbolista junto a una foto en la que él está tomando sol de espaldas con los brazos cruzados y ella, a su lado, lo mira seria e interrogante. Las posibilidades eran tres: “Ir de viaje”, “Tener un hijo” o “Ir a dormir la siesta”. Y la opción correcta era, ni más ni menos, que la segunda. Claro que no se sabe si esto es así, si se trata solo de una broma o si consiste en un intento más de su parte por lograr el perdón de su esposa.

La historia que publicó Mauro Icardi en Instagram.

Wanda Nara se encontró con Joaquín Nahuel, el niño pastelero

En los últimos días Joaquín Nahuel -el niño que cobró popularidad en redes sociales por su amor hacía la pastelería- se mostró desalentado por el incumplimiento de la promesa que le hizo Wanda Nara, quien manifestó sus ganas de que el pequeño haga la torta de cumpleaños de su hijo. De forma sorpresiva, la empresaria y pareja de Mauro Icardi compartió una tierna serie de fotografías junto a Joaquín, demostrando que tarde o temprano, cumple con su palabra.

"Por fin llego el miércoles. Fue hermoso conocerte @joaquinn5084 a vos y a tu familia! Nunca dejes de luchar por tus sueños", escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos con Joaquín Nahuel. Sonrientes, la empresaria y el pequeño emprendedor recibieron mensajes de amor y aliento en las redes. El plus: el pastelero le cocinó una torta a la hermana de Zaira Nara, quien mostró el pastel celeste y amarillo en la heladera.

Los orígenes del encuentro

Tras el violento ataque que Joaquín recibió de parte de Alfredo Casero, decenas de famosos se solidarizaron con el chico. Una de las personalidades fue Wanda quien manifestó su deseo de que sea él quien hiciese la torta de cumpleaños de su hijo. “Me encantaría que puedas hacerle la torta de cumpleaños a mi hijo en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo”, le escribió.

Pero la felicidad llegó hasta ahí dado que, días más tarde, Joaquín salió a aclarar la situación y dejó totalmente expuesta a Wanda, en respuesta a la pregunta de un seguidor que preguntó por el pedido de la mediática. "Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada", expresó el niño como respuesta al mensaje que le había llegado.