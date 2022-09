Marcelo Tinelli reveló su situación sentimental: "Estoy muy feliz"

El conductor de Canta Conmigo Ahora se confesó sobre su vida íntima tras la ruptura con Guillermina Valdés.

Marcelo Tinelli se refirió a su situación sentimental tras haber pasado varios meses de la ruptura con Guillermina Valdés, luego de diez años de relación. El conductor de Canta Conmigo Ahora se mostró completamente feliz y brindó detalles sobre este tema.

A pocos días del final de la primera temporada del reality show que conduce por El Trece, Marcelo Tinelli se expresó al respecto sin dejar atrás su vida íntima. "Para que quede claro: vos solo ¿no?", le preguntó el movilero de LAM, ciclo que se emite a través de América TV.

Frente a esta inesperada consulta, Tinelli bromeó y miró hacia atrás suyo. "Sí, solo. Estoy muy bien solo. Estoy bien con mis afectos, con mis hijos, uno puede ser completo solo y en este momento estoy transitando ese momento", sostuvo el "Cabezón", quien dejó entrever la superación de su relación con Guillermina Valdés.

"Estoy muy feliz, muy tranquilo, en un momento muy lindo. Disfrutando a mis amigos", contó. Cabe recordar que días atrás, al presentador televisivo se lo vio a los besos con una mujer en un boliche, situación que causó revuelo en las redes sociales y en los programas de espectáculos.

"Es el momento de disfrutar de mis hijos, de mis amigos, de estar en mi casa, de estar disfrutando de los afectos", consideró Tinelli, quien destacó estar "muy contento así". De esta manera, despejó todo tipo de rumores sobre un posible nuevo romance.

Intentaron estafar a Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli sufrió un duro revés hace unos días y lo expuso a través de Canta Conmigo Ahora. Se trató de un intento de estafa virtual, motivo por el cual utilizó el espacio de El Trece para relatar cómo fue la experiencia vivida y cuánto dinero quisieron sustraerle.

"Había un turro, lo voy a decir públicamente", soltó Tinelli al aire para referirse al intento de estafa. El "Cabezón" dijo que fue en el marco de la compra del álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022 y que Magui Olave, parte del jurado del reality show, le dio una mano para evitar el engaño.

"Lo llamé yo por teléfono y en la reventa me dijo que valía dos lucas cada figurita. Le dije metetelas en el... me salvó Magui. Con estas 34 me ahorré como 68 lucas. Gracias, me salvaste la vida", agregó. En su cuenta de Instagram, había celebrado que su hijo Lolo completó el álbum pero no había relatado la situación.

"Yo ya traje las figuritas para intercambiar con Magui Olave, impresionante. El otro día hicimos un intercambio de chats. Yo conseguí siete figuritas para el hijo de Magui y ella le consiguió a Lolo 34 figuritas de un total de 38 que le faltaban", detalló. Cabe recordar el furor que generó el lanzamiento del álbum, a tal punto de que los kioscos debieron colocar carteles para informar que no venden ni la revista ni las figuritas.