Marcelo Tinelli reveló cuál es la mejor serie que vio en su vida

El conductor Marcelo Tinelli reveló cuál es la serie que tocó sus vibras emocionales capítulo a capítulo y compartió su valoración en las redes sociales.

Mientras aumenta la expectativa por su inminente vuelta a la televisión Marcelo Tinelli reveló cuál es la serie que toca sus fibras sensibles y más lo emociona. "Es la mejor serie que he visto en mi vida", precisó "El Cabezón" en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó con un tuit de la usuaria @VictooriiaaAnta sobre la popular serie, que está pronta a terminarse. "No quiero ni pensar en el final de This is us. Si toda la serie me destruyó emocionalmente, ni quiero imaginar lo que va a ser el último capítulo", escribió.

Pero nadie imaginó que Marcelo Tinelli llegaría a dicho tuit y lo replicaría en su perfil, con una reveladora afirmación: "Estoy igual que vos Vicky. Es la mejor serie que he visto en mi vida. Vamos a extrañar a Los Pearson, a This is Us. No puedo creer que se termine". Rápidamente, el tuit cobró relevancia en las redes del conductor de Canta conmigo ahora, el nuevo programa de entretenimientos que conducirá Marcelo Tinelli.

De qué trata This Is Us

Escrita y dirigida por Dan Fogelman, This Is Us sigue las vivencias de Rebecca (Mandy Moore) y Jack (Milo Ventimiglia), una joven pareja de padres en los años '80, y se extiende a lo largo del tiempo para retratar las experiencias y relaciones de sus hijos, Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown), desde la época actual y ya transformados en adultos de cuarenta y tantos.

La serie, que con el paso de los años cosechó un importante grupo de seguidores y seguidoras, busca poner el foco con una lente melodramática en la complejidad de las relaciones humanas y en el peso del pasado, y desafiar los prejuicios sobre los personajes que los protagonistas creen conocer. Además, se trata de una de las producciones mejor recibidas de los últimos años que no se originó en el terreno del streaming, esquivando así el formato privilegiado de temporadas cortas y estéticas cinematográficas.

Sin embargo, This Is Us triunfó con una propuesta más cercana a la televisión tradicional, y si bien la última entrega estará disponible de manera exclusiva en Star+, durante los años en los que fue transmitida por la cadena NBC llegó a alcanzar cifras de más de 10 millones de espectadores semanales en Estados Unidos. La última temporada la integran 18 episodios que terminarán de relatar la historia de la familia Pearson.