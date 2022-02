Marcelo Polino habló de su adicción: "Me idioticé"

Polino decidió hablar en su programa de Radio Mitre y contar cuál es el momento que atraviesa. El periodista aseguró que pasa horas enteras enganchado a esta red social.

Marcelo Polino no suele hablar mucho de su vida personal. Si bien por su profesión hace públicos chimentos o rumores acerca de los famosos argentinos, puertas adentro poco se sabe de su rutina. De hecho, hace pocas horas decidió contar cuál es su actual adicción por la cual se pasa horas frente al teléfono celular.

En su programa de Radio Mitre, Marcelo Polino aseguró: "Me idioticé con TikTok y me paso horas viendo videitos de cualquier cosa ya”. Por otra parte, el exjurado de ShowMatch reveló que esta nueva red social le permitió dejar de frecuentar otra que fue muy utilizada tiempo atrás: "De a poco estoy perdiendo el hábito de entrar a Facebook".

Asimismo, Marcelo Polino analizó la temporada teatral del verano 2022 y apuntó contra los directores y protagonistas: "Acá todos dicen que llenan las salas y que les va muy bien pero la realidad es muy diferente. En casi todas las plazas, incluyendo a Buenos Aires, a los que les va bien en serio son dos o tres, como mucho, pero el resto la pelea y lleva muy poca gente. Esa es la verdad".

Polino apuntó contra Flavio Mendoza: "Está haciendo números"

De acuerdo a la información que maneja, Marcelo Polino enfatizó en la poca concurrencia a las salas de teatro y Flavio Mendoza no habría sido la excepción. Sin filtros, el periodista disparó: "Flavio está haciendo números toda la noche para ver si llega a cubrir toda la inversión que hizo. De ganar plata, nada".

Marcelo Polino reveló el momento más duro de su vida

Marcelo Polino fue entrevistado por Moria Casán en El Nueve y contó cómo fueron sus inicios en los medios, todas las dificultades económicas por las que pasó en su juventud y cómo logró trabajar de lo que siempre había querido. En un momento, reveló que su situación económica era tan límite que tuvo que dormir en una plaza.

Al hablar sobre el día en que decidió irse de su ciudad natal, Tres Arroyos, contó que tuvo bastantes dificultades ya que su familia no lo ayudó tanto como lo necesitaba en aquel entonces. Sin embargo, aclaró que nunca lo contó con rencor ni de una manera autocompasiva ya que siempre entendió que no tenían la obligación de hospedarlo en su casa para siempre.

“Vine a la casa de mis padrinos que me acobijaron. Después, al año, gentilmente me invitaron a que me retirara y no tenía donde vivir”, relató. Ante la mirada de sorpresa de Moria, continuó: “Y está bien, porque un pibe de 17 años que casi no lo conoces y se te queda un año en tu casa, llega un momento en que decís ‘agarrá la maleta y andate’”, reflexionó.