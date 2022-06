Malena Guinzburg reveló el duro revés que sufrió por invertir en bitcoins

Malena Guinzburg sorprendió al contar en qué invierte el dinero que está ganando gracias a su buen presente laboral.

Malena Guinzburg le brindó a Infobae una extensa entrevista en la que entre otras cosas contó que hace un tiempo decidió sumarse a las criptomonedas, un mercado que no atraviesa su mejor momento. "Invertí en bitcoins", reveló la humorista, que actualmente protagoniza Las chicas de la culpa, un verdadero éxito que llena cada viernes el Teatro Metropolitan junto con Fer Metili, Nati Carulias y Connie Ballarini.

Malena Guinzburg atraviesa un muy buen momento personal y laboral: además del éxito que vive con Las chicas de la culpa, la humorista contó que está en pareja desde hace casi un año. En diálogo con Infobae, la hija del legendario Jorge Guinzburg no solo habló de las cosas lindas de su presente sino que también se animó a compartir qué hace con el dinero y qué tan buena es en el aspecto financiero en su vida.

Las chicas de la culpa viene agotando entradas cada viernes en el Teatro Metropolitan y también en streaming, donde se pueden ver episodios anteriores del espectáculo, algo que el público adoptó como una previa a cada función. En ese sentido, Guinzburg reveló que venden alrededor de mil entradas virtuales, por lo que fue consultada por sus forma de manejarse con sus finanzas y si está pudiendo ahorrar. "Soy un queso", comenzó reconociendo la humorista, fiel a su estilo. Lo más sorpresivo, sin embargo, fue su revelación posterior: "Invertí en bitcoins en un momento y se fue a la mierda".

La caída de las criptomonedas viene siendo un tema muy comentado en todo el planeta y una realidad que preocupa mucho a los impulsores de ese tipo de inversión. Es que según indicó la agencia EFE, desde la última vez que Estados Unidos subió las tasas de interés, el bitcoin perdió el 40% de su valor, una caída que parece no detenerse. "No sé invertir", insistió Malena Guinzburg en la entrevista, aunque reconoció que no suele hacer grandes gastos y no se considera una "derrochadora".

La insólita propuesta para llevarlas a la televisión

El éxito que está consiguiendo Malena Guinzburg con Las chicas de la culpa obviamente hizo que desde otros formatos posaran sus ojos sobre el producto y buscaran incorporarlo. Así contó la propia humorista que sucedió con un productor recientemente, pero lo que les propuso no las convenció para nada. "Está bueno lo que hacen, pero les faltaría un hombre que las ordene", les marcó este productor, que quería sumarlas a un importante canal de la televisión argentina.

"Lo invité al teatro para que vea si de verdad nos faltaba un hombre que nos ordenara. Y después me mandó un mensaje y me dijo: 'Tenías razón, no hacía falta'", se jactó la humorista. Para cerrar el tema, Guinzburg aseguró que no se trataba de un tema de soberbia sino que considera que realmente el producto que ofrecen está "muy sólido" y no "necesitan" a la tele.