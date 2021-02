El regreso de Bandana

Jey Mammón conduce "Los Mammones" donde recibe a varias figuras del mundo del espectáculo en su programa. Allí entrevistó a Coco Sily, Mónica Farro, Rocío Oliva y Andrea Rincón, entre otros. Este miércoles recibió a Lourdes Fernández y Lissa Vera de Bandana y ambas dieron detalles del regreso.

"Señoras y señores, hoy es miércoles de cenizas. Arrancó la cuaresma, recuerden que soy catequista. Vamos a hacer un mashup", presentó el conductor, quien fue catequista antes de ser famoso, por lo que conoce todo el cancionero cristiano. El actor y conductor comentó que le dio clases a varios famosos, entre ellos, a la China Suárez.

Es por eso que empezaron su mashup con una canción referida a la fecha. Jey tocó "Señor de Galilea" y las Bandana lo siguieron. Después, agregaron una de sus canciones, "Sigo Dando Vueltas". Antes del mini recital, ambas recordaron cómo retomaron la banda. Lourdes contó: "Veinte años de Bandana. Creo que nos hemos amigado muchísimo".

"Hemos amado Bandana después de mucho tiempo a través las historias de la gente, cómo vivió cada uno lo que fue el movimiento", comentó. "¿Cómo fue ese momento? Porque entiendo que no podían salir a la calle", les preguntó Jey, refiriéndose a la popularidad que alcanzó la banda en sus inicios. "Estuvo bastante complicado", respondió Lissa.

"Por lo menos para mí, que siempre fui un espíritu libre, no poder salir a hacer ciertas cosas que a mí me hacían bien me complicaba. A mí me faltaba ir a bailar, por ejemplo. Era algo que no podía hacer", contó. "Después nos amigamos con Bandana porque empezamos a disfrutar. Era una vorágine tan grande, una cosa atrás de la otra, que ni siquiera teníamos tiempo de disfrutar», dijo.

La fuerte revelación de Charlotte Caniggia en Los Mammones

Charlotte Caniggia no tiene problema en sincerarse al aire en cualquier canal de televisión. Ella también fue la invitada de Los Mammones y la mediática confesó que tiene una tensa relación con Carolina Pampita Ardohain.

Jay Mammon le consultó cómo la había pasado cuando fue a Pampita Online, el programa que conduce la modelo argentina en Net TV. Sin filtro, Charlotte respondió: "Para el c*lo".

La hija del Pájaro Caniggia reveló el motivo del problema. El día que fue invitada al programa de Pampita también estaba presente "la innombrable", así se refiere Charlotte a Yanina Latorre. Ella le pidió expresamente a Pampita que no quería cruzarla ni hablar con Latorre y la modelo le dio el sí, pero no cumplió con su palabra.