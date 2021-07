Lamentables declaraciones de Carna en contra del movimiento feminista

El humorista de ShowMatch lanzó polémicas declaraciones en torno al movimiento feminista y manifestó que para él merece "la pena de muerte" el hombre que le pega a una mujer.

Jorge Crivelli, más conocido como “Carna” se mostró molesto con cierto sector del feminismo que critica a los humoristas. En charla con Jubilados TV (A24), recordó las críticas que le llovieron a su amigo José María Listorti hace unas semanas atrás cuando publicó un video junto a su mujer Mónica dónde él prende una licuadora mientras ella le habla. “Yo soy el culpable”, confesó Carna.

“En esto que pasó con José María, levanto la mano diciendo que el culpable fui yo. Vi este video en una cadena de whatsapp y le dije a José María: ´hace esto con Moni´”, relató Carna en charla con la conductora Andrea Falcone, comentando que su compañero de Showmatch solo retrató con humor un episodio común del matrimonio “Lo mejor de la convivencia es la convivencia y lo peor de la convivencia es la convivencia”, dijo.

“Hay un momento que tanto vos o tu pareja está más sensible, vos que no querés escuchar nada porque te saturó el día, te duele la cabeza o es viernes y no querés escuchar más quilombos y justo en ese momento, qué pasa, viene el otro: ´Uy no sabés que es esto y tatatata, entonces tomas una actitud que decis pongo la licuadora y que hable, que no me aburra más pero no es falta de respeto ni nada”, justifió el humorista. ”Si esto antes de subirlo José María lo sube Muscari con su pareja, no hubiese pasado nada, nadie hubiese dicho absolutamente nada o si hubiese sido al revés que después José María y Mónica lo hicieron… no pasaba nada. Acá es que hay un grupo de gente con una lupa viendo a ver qué cosas dicen bien y que cosas dicen mal”, opinó con enojo.

Luego el actor se puso serio al hablar del femicidio y criticó la postura extremista a su parecer que tuvieron en su momento Julieta Díaz o Ángela Lerena. “Lo que pasa es que ahora meten lo que es el humor con el femicidio lo cual todos, todos hombres, mujeres, transexuales, curas, estamos en contra”, destacó para luego afirmar con contundencia: “Si vos me decis hablemos del femicidio, yo te voy a decir que para mí tiene que haber pena de muerte. Un tipo que le pega a una mujer, a alguien que sabe que está en inferioridad de condiciones a ese yo le doy pena de muerte. Hay muy pocas cosas que yo digo ´esto es pena de muerte´. Conmigo no jueguen ni con chicos ni con las mujeres”.

Asimismo también se mostró contrariado con las mujeres que no quieren ser defendidas cuando son agraviadas. “Es como que no hay un conformismo por parte de ese grupo que defienden”, dice.” Porque cuando la salís a defender te dicen: ´A, no, no, no. Acá somos todos iguales´. Bueno si somos todos iguales vos sos una pelotuda y se acabó. Si yo soy un pelotudo vos sos una pelotuda, y ya está”.