La supuesta amante del novio de Julieta de Gran Hermano explotó: "Engaña y no la respeta"

Rocío Galera, quien supuestamente habría tenido un affaire con el novio de Julieta Poggio -participante de Gran Hermano- lanzó un fulminante descargo contra el joven acusado de infiel.

Días atrás, la viralización de un chat de Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio -actual participante de Gran Hermano (Telefe)- con una joven llamada Rocío Galera destapó un fuerte escándalo mediático que escaló hasta la casa. La aparición de un outsider del reality, que pegó un grito anunciando la infidelidad, logró que la supuesta amante se pronunciara en redes sociales con un furioso descargo.

En una serie de historias de Instagram, Rocío escrachó a Bardelli con fulminantes acusaciones. "Es muy fácil culpar a la mujer siempre. ¿Y el hombre que tiene pareja, miente, engaña y no la respeta? Yo estoy soltera, puedo estar con quien quiera, sin embargo no estoy con chicos que tienen pareja. Si hay chicos que me hablan y tienen novia, ¿la culpable soy yo? ¡Estamos muy mal!", escribió la joven citando un artículo de Clarín sobre la polémica.

Además, durante la charla que mantuvo con el novio de Julieta Poggio, aseguró que aunque vio fotos la pareja, él le mintió sobre su relación: "Sí, vi una foto y él me dijo que era una ex. Yo no veía GH, no estaba enterada de nada en Europa".

Un grito desde afuera de la casa desencajó a Julieta Poggio en Gran Hermano

En la transmisión de Pluto TV que tuvo lugar el pasado martes 21 de febrero, a Julieta Poggio le gritaron desde afuera de la casa y quedó completa desencajada con lo que escuchó. Mientras los participantes y familiares que ingresaron a la casa charlaban en el patio, un hombre gritó desde afuera y lanzó: "Julieta, Lucca te cagó. Julieta cornuda...". Inmediatamente después, Camila Camarda, hermana de la actriz, se levantó del sillón y comenzó a reaccionar sobre lo sucedido.

Poggio, que hace casi cuatro meses no ve a su novio, ingresó al cuarto de la casa y comenzó a analizar lo que escuchó junto a Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares, que estaban acostados en una cama. "Yo escuché Lucca...", expresó la artista. Y luego, molesta por lo ocurrido, agregó: "Hijo de puta, me viene a gritar eso...".

Esta situación sucedió luego de que Julieta se mostrara angustiada porque su novio no entró a la casa de Gran Hermano en la gala del pasado lunes 20 de febrero, cuando los familiares entraron para comenzar a jugar con los participantes.