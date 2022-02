La insólita confesión de Luciano Castro sobre su forma de ser: "Una forma no grata"

El actor dejó en claro que durante mucho tiempo de su vida ha preferido caer mal a algunas personas para no tener que entablar una conversación con ellas.

Luciano Castro se expresó sobre la timidéz que siente en algunas ocasiones y dio a conocer una sorprendete táctica que utiliza en esos momentos. El actor estuvo como invitado en el ciclo radial conducido por Andy Kusnetzoff y debió hacer frente a algunos comentarios no esperados sobre su personalidad.

El conductor de PH, Podemos Hablar se refirió a la fama de hombre duro e inaccesible que ha tenido Castro y dejó en claro que ya no es así. "Digámoslo. Esta rehabilitado, esta recuperado. Este pibe no era así", señaló después de que Mey Scápola denominara al actor como "el más buenos del mundo".

Acto seguido, Luciano se defendió y enunció: "Bueno, quizás fue en otro momento. Yo que sé. Uno va evolucionando, va cambiando. Yo creo haber evolucionado, muy poco. Pero en definitiva no deja de ser una evolución". Así, el protagonista de 100 Días Para Enamorarse dejó en claro que esa faceta de su personalidad quedó en el pasado.

"Igual también puede ser algo mío de cobarde o de inseguro, que me gusta un poco presentarme de una forma no grata. Por una cosa mía, de inseguridades y de temores míos. Prefiero que digan 'mejor no le hablo'", concluyó el actor, sobre cuánto le cuesta generar vínculos con personas que no conoce.

Sabrina Rojas sobre su actual relación con Luciano Castro

Sabrina Rojas y Luciano Castro oficializaron su separación a medidados del año pasado y a los pocos meses ella se puos en pareja con "El Tucu" López y él con Flor Vigna. A pesar de esta realidad, la actriz de Desnudos dejó en claro que su amor por el padre de sus hijos y su ruptura como pareja nunca implicó una pelea. "Al principio todo era raro porque la familia quería mucho a Luciano. A su mamá le sigo diciendo ‘mi suegra’, y a mis cuñadas lo mismo. Pero cuando vieron que los dos estábamos bien por nuestro lado, entendieron", comenzó la actriz, en diálogo con Catalina Dlugi, sobre cómo tomaron sus familiares la separación.

"Es un tema los hijos. Me juré nunca más salir con alguien conocido y acá estoy. Me juré no tener más hijos, pero puede cambiar", continuó la celebridad. Y concluyó en alusión a la posibilidad de ser madre con su nueva pareja: "Estamos fantaseando, después hay un camino para recorrer, siempre digo que todavía quiero ser novia. Creo que esta vida nos estaba esperando al 'Tucu' y a mí".