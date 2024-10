La hija de Yuyito González contó lo que nadie sabía del cumpleaños de Milei: "Elon Musk"

Cuál es la relación de Milei con Elon Musk

Tras el cumpleaños del presidente Javier Milei, la hija de la ex vedette Amalia "Yuyito" Gonzalez, Brenda Di Aloy reveló detalles del festejo íntimo y contó algunas cuestiones sobre las que pudo conversar con el mandatario quién es pareja de su madre.

Según la participante del Cantando 2024, que se trasmite por América TV, durante la merienda que compartieron en la Quinta de Olivos el mandatario relató anécdotas con algunos empresarios y aseguró que es muy "intimo" de uno de los hombres más ricos del mundo, el empresario y dueño de X Corp, Elon Musk.

Durante el programa Tengo Capturas, por el canal de streaming La Casa, la hija de Yuyito González relató que Javier Milei "contaba algunas anécdotas de Jeff Bezos, Elon Musk" y ante la consulta de si en su vida privada también habla mucho de económica, Brenda Di Aloy sostuvo que "es un apasionado de lo que hace".

"Yo lo noto, con dos veces que lo vi en mi vida, noto que es apasionado, vos le preguntas cual es su sueño y te dice que es sacar el país adelante. No es que se lo esta preguntando el pueblo y responde eso, me lo responde a mi", agregó la joven tras el encuentro con el presidente.

Luego, los compañeros del programa le consultaron si le preguntó a Javier Milei si Elon Musk va a visitar Argentina, porque "el lo re admira", a lo que la hija de Yuyito González contestó: "No me dijo si viene o no, pero me contó algunas anécdotas entre ellos y me dijo que son muy amigos. Elon lo llama por teléfono, sin secretario de por medio".

La intimidad de los festejos del cumpleaños de Javier Milei

La conductora de Empezar el Día que se trasmite por Ciudad Magazine y novia del presidente Yuyito González, reveló este miercoles algunos detalles de lo que fue el festejo de cumpleaños de Javier Milei. "Esos besos, los besos más lindos del universo. Nos decimos muchas cosas lindas. Feliz cumpleaños, mi amor, gracias por haberme dejado compartir junto a vos y con toda mi familia una día tan especial como es el día en el que llegaste a este mundo", expresó al aire.

Además, la ex vedette mostró una foto con el presidente durante la merienda que compartieron junto a su familia: "Les voy a mostrar el beso en la Casa Rosada". Tras revelar la imagen, simuló darle un beso a la cámara y le dedicó el momento a su actual pareja.