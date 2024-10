La hija de Yuyito González habló sobre lo que hará Javier Milei.

Javier Milei y Yuyito González oficializaron su romance hace algunos meses y desde entonces la pareja siempre es tema de agenda en los medios de espectáculos. En ese contexto, las recientes declaraciones de la hija de la modelo respecto de lo que hará en la Quinta de Olivos tuvieron repercusión.

Brenda Di Aloy estuvo como invitada en Tengo Capturas y allí habló sobre el festejo que el Presidente de la Nación hará en la Quinta de Olivos, del que ella formará parta como miembro de la familia de la pareja del mandatario. "Mañana cumple. Va a haber un té, una meriencena me dijo mamá", comenzó su descargo la hija de González, en alusión al tono que tendrá el evento en conmemoración del natalicio de Milei.

"Va a ser en Olivos, voy a conocer. Es algo íntimo, poquitas personas, no es nada wow. Por lo que tengo entendido. Vamos mi mamá, mis hermanos, mi sobrina y mi cuñado", agregó Brenda Di Aloy ante las consultas de sus interlocutores en el mencionado ciclo. "Calculo que va su hermana. No tengo mucha data. Sé que es algo muy chill. Mi hermana se ocupó del regalo, una genia Barbi", cerró su relato.

Yuyito González está en pareja con Javier Milei desde hace meses.

Yuyito González reveló cómo le dice a Javier Milei

"No le voy a decir Presidente. ¿Cómo le voy a decir ‘león’? Le digo 'cielo', 'amor'. Él me dice lo mismo, me dice 'amor'. No te voy a contar muchas intimidades porque son secretos de estado. Él nunca me dijo ‘Yuyito’. Amalia, sí", soltó Amalia González en diálogo con Florencia Peña en el Cantando 2024. Y agregó: "Más a mi que hace muchos años que no me enamoraba. Religiosa sigo siendo, soy una persona de fe, cristiana. Antes no había conocido a nadie que me impactara como para generar una relación".

Fuertes declaraciones de Viviana Canosa sobre Yuyito González

"Todos los días, Yuyito nos cuenta un capítulo de su novela con el Presidente. Esta vez, nos informó que está usando el gimnasio de la Quinta de Olivos. La Argentina es un carnaval. Hay un 53 por ciento de pobreza y ella 'ja ja ja'", sostuvo la exconductora de Los Profesionales de Siempre. Y cerró: "Qué mala actriz, igual. Cuando hacía que lloraba no se lo creía ni Conan".

Yuyito González fue consultada por el notero de Socios del Espectáculo en relación a que Canosa la había acusado de vivir de la plata de la gente. "A mí no me banca nadie, ni Canosa. Me banca Dios y mi laburo, las empresas que me contratan. Que cantidad de pavadas, esas son cosas que generan violencia. Primero que son mentiras absolutas, las diga quien las diga, y generan violencia porque le meten a la gente en la cabeza mentiras", sostuvo la exmodelo. Y agregó: "La gente que opina es muy opinable, es gente de la cual se podría opinar y mucho. Yo no escucho porque cuando las críticas están atravesadas por cuestiones ideológicas... escucho a mis hijos y a mi pareja. No me pongo a escuchar gente mala".