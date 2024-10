Yuyito González realizó un sorpresivo anuncio sobre Javier Milei: "Rarísimo"

Javier Milei volverá al programa de Yuyito González.

El presidente Javier Milei y la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González confirmaron hace dos meses que estaban en pareja. Ella reveló que el primer beso se lo dieron en el Luna Park el 22 de mayo pero el primer contacto entre ambos fue el 3 de noviembre del año pasado cuando el mandatario visitó el programa Empezar de Día en Ciudad Magazine.

A poco tiempo de cumplirse un año año del primer encuentro, la conductora realizó un anuncio que sorprendió a muchos. El jefe de estado volverá al ciclo televisivo de la ex vedette para tener una nueva entrevista. Será la primera desde que son pareja y la primera desde que es presidente, ya que en la ocasión anterior estaba aún en campaña.

Esto fue confirmado por la propia Yuyito González en medio de una entrevista que le estaba realizando al vocero presidencial, Manuel Adorni. “Fue un bombazo total y absoluto eso, por eso volvimos a invitarlo y ya dio el OK para el lunes 4, rarísimo va a ser para mí hacer esa entrevista, pero bueno, tengo tiempo de prepararme hasta ese día″.

De esta manera, la "primera dama" aseguró que el presidente Javier Milei va a estar presente en su programa nuevamente y será el lunes 4 de noviembre en el programa Empezar el Día que se trasmite de 10 a 12 del mediodía por el canal Ciudad Magazine. Amalia también hizo extensiva la invitación al vocero del presidente.

Yuyito González furiosa con Mirtha Legrand por lo que dijo de su romance con Milei

La ex vedette Amalia "Yuyito" González lleva dos meses de noviazgo con el presidente Javier Milei, lo cual trajo repercusiones de todo tipo. Una de las que expresó su opinión fue la figura de El Trece Mirtha Legrand, quién no se mostró conforme con el romance y eso desencadenó en el enojo de la pareja del presidente cuando le consultaron por la situación.

Mirtha fue consultada por el programa Socios del Espectáculo de El Trece si le gustaba el vinculo de Yuyito y Milei, pero la conductora de La Noche de Mirtha sostuvo que el vínculo es muy reciente, que la actriz es muy enamoradiza y sentenció sobre la pareja: "No me gusta". De todas maneras, también ante la pregunta de la notera reconoció que los volvería invitar a su programa.

Ante esta situación, también desde el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, fueron a buscar a Yuyito para preguntarle sobre esta opinión de la figura de El Trece y la "primera dama" no se molestó en expresar su molestia. "No lo se porque no la escucho", disparó y ante la repregunta de la cronista insistió: "No se que dijo Mirtha ni me interesa. Yo no escucho a nadie".

"¿Vos le preguntás a la gente con quién te tenés que poner de novia? Bueno, yo tampoco", respondio Yuyito González. “Nunca me hicieron tanto bullying como en este momento. Hay que tener escucha selectiva. La toxicidad, afuera, para mí no es importante nadie que me tire mala onda. Nunca recibí tanto bullying como ahora, pero estoy tan feliz que me banco el bullying y no le doy mucha bola”, disparó la ex vedette.