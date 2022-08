La grave denuncia de Shakira a Gerard Piqué: "Está totalmente prohibido"

Se viralizó un video que muestra el choche del futbolista en la vía pública. Un periodista denunció a Gerard Piqué por no respetar las normas de tránsito.

Un periodista reveló que el futbolista Gerard Piqué pasó en rojo un semáforo con sus hijos en su coche, por lo que Shakira planearía denunciar a su exesposo por ese acto de irresponsabilidad. En el video publicado por el comunicador se puede ver un auto negro viajando a gran velocidad y sin respetar las normas de tránsito establecidas en Barcelona.

"Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a Shakira. Gerard Piqué lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido, ya que no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos", enunció Jordi Martin sobre el contenido audiovisual que consiguió para señalar a Piqué como infractor y padre poco responsable.

Esta disputa se suma a un tire y afloje que Shakira y Piqué vendrían protagonizando desde hace semanas, basado en la residencia de Sasha y Milán. La colombiana querría irse a vivir a otro país y sacar a los chicos de España, mientras que el futbolista se negaría a otorgarle ese permiso a la cantante de Hips Don't Lie.

Fuerte denuncia de una exempleada de Shakira

"Ella es mandona. Un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda hasta 17 horas. Acaba por desesperar a la productora, a los directores, a todos", comenzó la denuncia de Cristina Cárdenas, coordinadora de extras en varios videoclips musicales de Shakira.

La exempleada de la intérprete de Underneath Your Clothes continuó su descargo y soltó: "Los trabajadores acaban por desesperarse. No quiere que nadie la opaque. Si llega a haber alguien que destaque por encima de ella de inmediato la señala con el dedo y le grita 'tú no, tú fuera. Es imposible trabajar con ella".

Las predicciones astrológicas sobre el futuro de Shakira y Gerard Piqué

"Por lo general hay un planeta que se llama Júpiter, que rige los ciclos de 12 años, o sea que cada 12 años Shakira tiene un cambio fundamental que le genera crecimiento, expansión, oportunidad, progreso, llegar a la cima, al éxito, a lo más alto que ella quiera llegar", comenzó el astrólogo Daniel Daza en diálogo con Semana. Y agregó: "Los cambios más grandes que ella ha tenido son cada 12 años, hace 12 años termina con su exmarido, hace 12 años inicia con Piqué, 12 años después termina con Piqué y mira que eso le sirve para volver al hall de la fama, porque precisamente ese planeta del que estamos hablando, que es Júpiter, rige la fama y la popularidad".