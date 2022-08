La dolorosa muerte que golpea a Paula Cháves: "Hasta la eternidad"

Paula Cháves se expresó mediante sus redes sociales para despedir a una persona muy especial dentro de su círculo íntimo.

Paula Cháves transita un momento sumamente doloroso por el fallecimiento de una persona muy querida. La actriz y conductora de televisión realizó un posteo en redes sociales con una serie de imágenes para despedir a su abuelo, quien tenía 97 años, y varias personalidades del espectáculo le dejaron un cálido mensaje de apoyo para superar el duelo.

La cuenta de Instagram de Paula Cháves se colmó de recuerdos para recordar a su abuelo, quien falleció en las últimas horas. Isaac, mejor conocido en la familia como "Kaki", su cariñoso apodo, tuvo el homenaje por parte de su nieta tras perder la vida a los 97 años, por lo que en la tarde del sábado 6 de agosto realizó un posteo con mensaje desgarrador: "El mejor abuelo del mundo. 97 años de disfrute absoluto".

Cháves acompañó el relato con unas enternedoras fotos familiares junto a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa. En febrero del 2022, había fallecido su esposa a los 92 años, y a mediados de julio, apeló a la buena predisposición de sus seguidores y realizó una fuerte solicitid a través de sus redes para pedir por la salud de su abuelo, quien ya no se encontraba de la mejor manera. "Piensen cosas lindas de él", dijo mientras añadió: "Más fuerte que el roble mi abuelito, más ganas de vivir y seguir enseñándonos".

Cabe recordar que la conductora del reality show Bake Off Argentina se había expresado semanas atrás por una situación que la puso muy nerviosa: su hija Filipa de 2 años sufrió una convulsión mientras manejaba en plena autopista Panamericana. Por tal motivo, se ausentó en el programa Cortá por Lozano por Telefe y subió una historia a su cuenta de Instagram: "Llamale estresazo, pero hoy me quedo en la cama pero no voy a poder ir".

Varias personalidades del espectáculo brindaron su pésame frente a este momento: José María Listorti, Luli Fernández, Sabrina Rojas, Silvina Escudero, Majo Martino, entre otros, fueron los nombres que se vieron en la publicación de Paula Cháves. "Te despido con whisky y música. Gracias por enseñarme hasta tu último día. Amé haberte cuidado tanto como vos me cuidaste a mí. Te amo 'Kaki'. Jamás quise que llegue este momento pero acá estoy honrando tu vida", escribió.

El motoquero que ayudó a Paula Chaves confesó con qué otra famosa la confundió

El motoquero que socorrió a Paula Chaves en medio de un episodio de convulsiones de su hija Filipa en la vía pública reveló que confundió a la modelo con la esposa de José María Listorti, Mónica. El joven dialogó con varios medios tras la invitación de Chaves a Cortá por Lozano.

"Estaba parado en el semáforo con la moto, adelante del auto de Paula Chaves pero a la izquierda, en diagonal. Empecé a escuchar bocinazos, y yo me iba a dar vuelta para preguntarle si le habían regalado la bocina para Navidad porque estaba todo lleno de autos y con el semáforo en rojo", comenzó su descargo Nahuel en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. Y agregó: "Se me hacía cara conocida, pero yo pensé que era la mujer de José María Listorti, nada que ver. Llegué y le conté a mi abuelo que suele ver el noticiero. Busqué en Google ‘mujer de Listorti’, veo la foto y no era. Entonces dije ‘ya fue, ya está, era una cualquiera de por ahí'".

Nahuel contó que después de ese episodio, él continuó con su rutina laboral y al otro día su madre le dijo que Paula Chaves lo estaba buscando. "Así de la nada, yo no estaba ni enterado. No había visto el Instagram de ella, ni la seguía. Me quedé helado, no sabía nada. Entré a su perfil en Instagram y ahí me di cuenta de que era ella", concluyó el joven sobre la sorpresa que sintió en ese momento.