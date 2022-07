Internas entre Rusherking y un streamer por La China Suárez: "Qué dolor tengo"

Una figura reconocida del ámbito del stream apuntó contra Rusherking en redes sociales por su relación con "La China" Suárez y el artista urbano se mostró consternado por la situación.

Rusherking realizó un filoso comentario a un amigo y reconocido streamer a través de redes sociales. La situación se vinculó directamente con la relación sentimental que tiene con María Eugenia "La China" Suárez, por lo que el artista no se calló nada a la hora de defender su noviazgo.

Al margen de estar más enamorados que nunca, Rusherking y "La China" Suárez estuvieron de viaje tanto por vacaciones como por trabajo. Esto fue revelado por el mismo artista, quien recibió un reclamo por parte del creador de contenidos "El Demente", a través de un comentario escrito en su cuenta de Instagram.

El influencer publicó dos fotos viejas con su amigo bajo el título "Se busca", en referencia al viaje a Disney que hizo junto a "La China" Suárez. Por tal motivo, Rusherking no se quedó callado y le comentó la publicación con otro reclamo. "Mi hermano perdón, estoy trabajando, te lo juro", expresó el cantante al reclamo de El Demente, dado que para el Día del Amigo estuvo ausente. De acuerdo a lo que indicó, fue por motivos laborales.

"Feliz Día del Amigo a todos. Se preguntarán quién es el tipo que aparece en la foto, a esta altura yo también me lo cuestiono, pues solía ser mi amigo, mi compañero de aventuras...", había escrito el streamer a modo de reclamo, aunque también con un tono de broma.

"Vos te fuiste un mes con Iara (NdeR: novia de "El Demente") y ¿yo me quejé? No. Te apoyé porque es lo que te hace feliz", añadió refiriéndose a la situación del streamer, quien es amigo de varios artistas urbanos como Tiago PZK, Lit Killah y Duki. "Qué dolor que siento", cerró Rusherking.

El paradisíaco destino de China Suárez y Rusherking: imágenes de la pareja en Ezeiza

María Eugenia "La China" Suárez y Rusherking viajaron a Disney junto con los hijos de la actriz y fueron captados por los paparazzis en su espera en el aeropuerto. Este sería la primera travesía de la pareja en el parque temático para niños. En las imágenes obtenidas por el portal PrimiciasYa se puede ver cómo la pareja acarrea grandes valijas en su ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La celebridad que comenzó su carrera en ficciones de Cris Morena se mostró feliz por su inminente viaje a Miami con su familia.

Suárez se pronunció en los últimos días sobre las chicanas que mucha gente le hace por su diferencia de edad con Rusherking y aseguró que les gusta mofarse de esas situaciones: "Los memes que me hacen con Tomi, nos cagamos de risa. ‘Qué grande que está Amancio’ me dijeron el otro día. La gente es muy creativa... De esas cosas me río. Cuando no es con maldad, me la banco", soltó la celebridad en Antes Que Nadie, el ciclo que conduce Diego Leuco en Luzu TV.

En dicho reportaje, Suárez habló sobre su nueva faceta como cantante solista: "Tenía una traba porque me daba mucho miedo. No es lo mismo cantar sola que estar dentro de un formato, con una estructura. Un día me dijo: ‘Mamá, estás todo el día cantando en casa... ¿Por qué no te dedicás a eso?’".