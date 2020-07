Internas en El Trece: la furia de Nicole Neumann por el garrafal delito de "El Premio de la Cocina"

Una vez más, El Trece es el centro de un escándalo polémico. En el reality gastronómico "El Premio de la Cocina" se cocinó una Mara, liebre patagónica que se encuentra protegida y cuya caza está vedada en todo el territorio provincial. La modelo Nicole Neumann salió con los tacones de punta y disparó contra el programa, de manera enfurecida. "Me parece una falta de respeto absoluta", sentenció.

“El hecho confiere una sanción administrativa, representando además un delito en el marco de la normativa nacional”, afirmaron desde la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro, donde manifestaron que iniciaran un procedimiento legal para penalizar esta acción.

Además, resaltaron que desde el área de Fauna Silvestre encabezarán “las acciones judiciales y administrativas pertinentes ante quien corresponda y contra quien recaiga la responsabilidad de haber violado las reglamentaciones provinciales y nacionales vigentes”. De acuerdo con la ley 22.421 de “Conservación de la fauna silvestre”, el programa podría ser denunciado penalmente.

Neumann se sumó a la polémica encandecente y comentó: “Esto de base no me gusta, mucho menos si es un animal protegido, me parece una falta de respeto absoluto. No entiendo por qué alguien se puede sentir mejor que otro ser vivo que tiene las mismas ganas y el mismo derecho de vivir que nosotros”. La Mara, conocida científicamente como Dolichotis patagonum, es un gran roedor que se encuentra en estado vulnerable, de acuerdo con la última categorización de mamíferos en la Argentina.