Inesperado anuncio de Karina Jelinek: “Para todos los que preguntan”

Karina Jelinek hizo un inesperado anuncio.

Karina Jelinek volvió a quedar en el centro de la escena mediática con un mensaje que desconcertó a sus seguidores. En la madrugada del viernes, la modelo compartió una historia en Instagram que decía: "Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera", acompañado de un corazón blanco y la canción "Espresso" de Sabrina Carpenter.

La declaración, que parecía oficializar su ruptura con Flor Parise, duró apenas unos minutos en línea antes de ser eliminada, lo que reavivó los rumores y las especulaciones en las redes. Desde la cuenta de X de LAM no tardaron en difundir la captura de pantalla como prueba y comentaron: "Convengamos que lo anticipamos", recordando que el ciclo ya había hablado de una posible separación.

Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise.

Hasta el momento, ni Jelinek ni Parise realizaron nuevas declaraciones, manteniendo el misterio que siempre rodeó a su relación. Cabe recordar que ambas oficializaron su romance en marzo de 2023, después de años de mantenerlo en la intimidad, y en varias ocasiones se habló de un posible casamiento que nunca llegó a concretarse.

Qué había dicho Karina Jelinek sobre la posibilidad de casarse con Flor Parise

Meses atrás, cuando le preguntaron por la boda, Jelinek fue ambigua: "No sé, yo qué sé, capaz sí, capaz no". Sobre la propuesta, comentó que surgió de manera espontánea: "Fue una decisión que se tomó de forma natural". Incluso se habló de una celebración en Tulum: "Hay una propuesta de hacer algo en Tulum. Un amigo tiene un hotel, es algo simbólico, divertido, maya", explicó en su momento.