La dolorosa despedida de Karina Jelinek: "Muy bajón"

Tras su escandalosa separación de Flor Parise, Karina Jelinek sorprendió a todos con una dolorosa despedida.

Karina Jelinek sorprendió a sus seguidores al revelar el verdadero motivo por el que se fue de Buenos Aires para vivir en Miami, en donde se la ve muy feliz. "Muy bajón", reconoció la modelo en sus historias de Instagram, ante la consulta de uno de sus followers.

Usuaria muy activa en redes sociales, Karina Jelinek reveló la razón por la que dejó de vivir en Argentina luego de su separación de Flor Parise, con quien estaba oficialmente desde marzo pasado. Pese a que ambas confirmaron su relación recién este año, los rumores sobre su vínculo se remontan a tres años atrás.

De todos modos, a solo tres meses de ratificar su romance, se supo que finalmente se separaron. Si bien en Mañanísima contaron que entre los motivos más importantes del final de la relación fueron los celos, lo cierto es que ninguna de las dos habló al respecto. Pero en las últimas horas, Karina Jelinek volvió a ser tendencia.

Es que la ex Bailando por un sueño respondió a las preguntas de sus seguidores en Instagram y dejó en claro el motivo por el que dejó de vivir en Argentina. "Te extrañamos en Bs As", le escribió un follower, comentario que Karina aprovechó para revelar que se mudó a Estados Unidos, al menos de forma temporal.

"Gracias amores. Me hace bien estar en otros lados", comenzó Jelinek en su posteo sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión de dejar Buenos Aires. Sincera, Karina Jelinek sumó: "Estaba muy bajón en Buenos Aires por temas personales". Aunque no dio más información al respecto, todo indicaría que dejó de vivir en la ciudad argentina tras separarse de Flor Parise.

La publicación de Karina Jelinek.

Karina Jelinek y un tremendo escándalo con su ex: "La revolcó por todos lados"

Karina Jelinek es una de las figuras del espectáculo argentino. Es por eso que su vida privada es de interés para muchísimos amantes de la farándula nacional. En este caso, la mediática volvió a ser noticia porque se vio envuelta en un escandaloso episodio que contó la prensa sobre su separación de Flor Parise.

"Una vez Florencia agarró de los pelos a una amiga de Karina Jelinek por celos. La revolcó por todos lados. Fue muy heavy, después creo que se pudieron reconciliar y estuvo todo bien. Pero Florencia era de hacerle una escena de celos a Karina. Por ejemplo, en una fiesta de ellas, los invitados se tenían que ir porque Florencia se ponía celosa por cualquier pavada", supo manifestar Pampito, tiempo atrás, en Mañanísima.

Tras algunos días, Pampito volvió a referirse al tema ya que fue la propia Flor Parise quien se comunicó con él para aclarar la situación. "Esta semana hablamos de la separación de Karina y Flor Parise. Lo confirmó Karina Jelinek en sus redes. A nosotros nos había llegado una información hace bastante tiempo y de varios lugares que era por una cuestión de celos, porque Flor era muy celosa. Y contamos, de un modo divertido, que en un momento Flor estaba muy celosa de una amiga de Karina y hasta que llegó a agarrarla de los pelos", explicó el periodista, bajándole el tono al episodio contado horas atrás.

"Flor me llamó, re buena onda, no es que me llamó enojada. Y me dijo 'mirá, te llamo para contarte mi versión y cómo es la situación mía. Eso no pasó nunca, no soy celosa y nunca agarré de los pelos a nadie. Ni siquiera me gustan tanto los medios de comunicación, ni estoy de acuerdo con la exposición', me dijo. Así que aclaramos que Flor me dijo todo esto y desmintió toda la información", sentenció Pampito. De este modo, Karina Jelinek y su ex se vieron envueltas en un dramático episodio que no fue confirmado por ninguna de las implicadas. Más bien, fue desmentido.