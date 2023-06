Filtran la verdad sobre la separación de Karina Jelinek y Flor Praise: "Mucho"

Karina Jelinek confirmó su separación de Flor Praise y salieron a la luz detalles ocultos sobre su relación.

Karina Jelinek se separó de su pareja, Flor Parise, con quien mantuvo varios años de relación. A pesar de que durante mucho tiempo no blanquearon su vínculo, ahora la modelo publicó un sorpresivo posteo en sus redes sociales, en el que aseguró que se encuentra soltera. Más tarde, se dieron a conocer los verdaderos motivos de su separación. Aparentemente, su vínculo venía en muy malos términos.

Según trascendió, la relación entre la modelo y Praise habría sido bastante conflictiva en su intimidad, a pesar de que mantenían un perfil muy bajo y alejado de los medios. Al poco tiempo de que hicieron público su noviazgo, todo terminó de la peor manera y tomaron la decisión de separarse. La noticia salió a la luz luego de las contundentes indirectas que ambas se tiraron en sus redes sociales.

Primero, la modelo publicó: "Estoy soltera". Más tarde, agregó otras polémicas frases, como “me quedo en casa con mi perrita Coco... mejor sola que mal acompañada” y "sola y tranquila". Por su parte, Praise escribió: "A veces, tomar distancia es la opción más dolorosa y, al mismo tiempo, la más saludable".

“Hace poco ella había blanqueado su relación con Florencia mostrándose a los besos en el cumpleaños de Belén Francese si no me equivoco”, explicó "Pampito" en Mañanísima (Ciudad Magazine). “Hace muy poquitos días, esta relación aparentemente terminó y se supo porque ella contestó preguntas y respuestas de sus seguidores. A mí lo que me dijeron es que se celan mucho”, sumó Estefi Berardi.

Historias subidas por Karina Jelinek y Flor Praise.

Ante esto, "Pampito" agregó que Florencia era quien más iniciaba las escenas de celos a Jelinek. "Por ejemplo, había un equipo invitado a una fiesta de ella y se tenían que ir porque Florencia se ponía celosa por cualquier pavada. A ese nivel”, observó. Por último, la panelista destacó que Karina y su expareja mantenían un vínculo abierto, que eventualmente, derivó en serios problemas. "Ellas tenían un acuerdo en la pareja como que habían cosas que estaban permitidas y cosas que no, y dentro de esa libertad que estaba hablada, igual se celaban mucho”, cerró.

El doloroso momento de Karina Jelinek: "Me estafó mi mejor amigo"

Recientemente, Karina Jelinek recibió la traición más inesperada por parte de su mejor amigo, José Luis Reid, quien le robó todo el dinero que tenía ahorrado desde hace varios años: un total de 200 mil dólares. “Estoy un poco angustiada y me agarró eso. Pánico y ansiedad por un tema personal. Me estafó mi mejor amigo. Estuve deprimida y llorando mucho”, le confesó al periodista Lío Pecoraro.

Jelinek se explicó que se trataba de un dinero que tenía separado de muchos años de trabajo. "Todo lo de los años que estuve en el Bailando, etcétera. Era mi mejor amigo. Como no soy de ahorrar mucho, me gusta gastar y ayudar a mi familia, le pedí que me lo guarde”, se lamentó. Afortunadamente, la Justicia la escuchó y el hombre fue procesado, aunque sin prisión preventiva.