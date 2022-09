Carmen Barbieri se quebró al hablar con Leticia Brédice: "No se merece lo que está pasando"

Carmen Barbieri le demostró su apoyo a Leticia Brédice por el escándalo que la actriz enfrenta por la obra teatral El Divorcio.

Carmen Barbieri saltó en defensa de Leticia Brédice luego de que la actriz revelara que la echaron de la obra de teatro El Divorcio, dirigida por Nelson Valente, en la que compartía elenco junto a Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago.

La conductora manifestó su repudio hacia esta situación durante una emisión de su programa Mañanísima (Ciudad Magazine). Luego de comunicarse con Leticia, Barbieri le demostró su apoyo, especialmente porque varios periodistas de espectáculos la trataron de loca.

“Se me pone la piel de gallina. Mamita, mujer sola que sale adelante, trabajadora, pudo saltar varias piedras en el camino. Las cosas que a uno le pasan en la vida, te pasan para poder salir adelante”, expresó Carmen luego de escuchar las palabras de Leticia sobre su situación. "Pampito", su compañero, la vio sumamente conmovida y le comentó: “¿Te emociona Leticia no?”.

“Sí", reconoció Carmen. "Porque es una gran mujer, no se merece lo que está pasando en este momento, no se merece que hablen de ella por hablar; ella no estaba fuera de eje, es divertida, es loca como yo, es una mujer con buena onda y una gran actriz”, concluyó la conductora.

Por qué echaron a Leticia Brédice de la obra teatral El Divorcio

Leticia Brédice denunció que el director de la obra, Nelson Valente, la echó inesperadamente de su obra. Según Laura Ubfal, "fue por problemas internos, por cómo ella se presentaba a los ensayos y porque no estaba del todo en su eje". "Hubo problemas en los ensayos con ella. Fue bochornoso, hubo muchos problemas y le pidieron que por favor dejara el elenco", aseguró la periodista.

Brédice se defendió de estas acusaciones y apuntó tanto contra el director como contra sus compañeros por no haberse solidarizado con ella. "Hay que tratar de hacer más alquimia entre los actores, tratar de ser más empáticos todo el tiempo. Pero a veces, si entrás en una compañía y el otro no empatiza con vos por H o por V, como actriz tengo la humildad de que si el director al segundo ensayo dice 'no quiero que venga más Leticia' yo me tengo que ir", observó.

En cuanto a los motivos de su despido, Leticia cree que el director la echó por haberle "herido el ego" al hacerle algunas críticas sobre su guion. “Propuse un chiste, que cuando el personaje de Natalie no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director", declaró la actriz en diálogo con Intrusos (América TV).