Guillermina Valdés habló del supuesto enojo de Tinelli: "Golpe bajo"

Guillermina Valdés rompió el silencio respecto al supuesto enojo de Marcelo Tinelli por su participación en ¿Quién es la máscara?

Guillermina Valdés rompió el silencio respecto a su muy comentada participación en ¿Quién es la máscara? "Un golpe bajo e innecesario", afirmó la actriz y modelo sobre el supuesto malestar que generó en Marcelo Tinelli por su desempeño en el competidor directo de Canta Conmigo Ahora (El Trece).

Cuando finalmente Guillermina Valdés se sacó la máscara de OLI en el reality de Telefe, los rumores y especulaciones sobre un enojo de Marcelo Tinell con su expareja por una "traición" no tardaron en aparecer. Pero en diálogo con Por si las moscas, la actriz aclaró que está separada hace seis meses y mantiene una relación cordial con el conductor: "Estoy orgullosa de irme con amor de las relaciones, no le hice mal a nadie pero no me gusta que mis amigos y familia pasen por una fea situación porque me juzguen".

En ese sentido, también se refirió a la teoría que se viralizó de que se sumó a ¿Quién es la máscara? para molestar a Tinelli. "No reniego de ser 'la ex de' pero si me parece mucho y un golpe bajo e innecesario que la lectura de mi participación sea que quiero destruir a alguien y no que es una posibilidad artística de trabajo", aseguró inflexible Valdés en Por si las moscas (Radio de la Ciudad / La Once Diez).

"Marcelo (Tinelli) me enseñó que ese tipo de cosas no se contestan para no iluminarlas pero mi límite es que mi familia sufra, por eso contesté con respeto", agregó la expareja del reconocido conductor. Para darle un cierre al tema de su participación en el ciclo que presenta Natalia Oreiro, Guillermina Valdés concluyó: "Sentí la posibilidad de jugar, está buenísima la experiencia y fue un regalo del universo, todo fue positivo".

