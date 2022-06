Grave denuncia de Cinthia Fernández contra Matías Defederico: "No me amenaces"

La panelista de El Trece se defendió tras las acusaciones que su expareja y su madre lanzaron sobre ella. Cinthia Fernández habló tras las declaraciones de Matías Defederico.

Cinthia Fernández reaccionó ante una acusación que su expareja, Matías Defederico, y que su madre hicieron contra ella en los medios. La ex participante del Bailando por un sueño se defendió de manera contundente y volvió a arremeter con el futbolista por cómo ejercería la paternidad.

Defederico y su madre denunciaron públicamente a Fernández, quien según ellos grabó al futbolista junto con sus hijas para escracharlo. "¡La única verdad es la realidad! Verdad es que me escrachan sentado en el pasto disfrutando de mis hijas. Realidad es el abrazo hermoso que nos dimos. Pregunta: ¿quién acosa a quién?", soltó el deportista.

"¡Escrache, no! ¡Desmiento el verso tuyo y de tu madre que mandaste a sentar a ensuciar la vida de mis hijas y la mía! No hay papel alguno, no hay impedimento, ¡solo ganas de molestar y nunca sumar y hacer cargo! La seguimos en la Justicia", soltó la panelista de Momento D tras la acusación de Deferico en relación a un supuesto impedimento de ver a sus hijas, Charo, Bella y Francesca. Y concluyó: "La próxima no amenaces y borres los mensajes del día anterior a mandar a tu mamita a la tele. Total incumplís la cautelar constantemente por cuenta propia y/o mandando a otros. Van a pagar en la Justicia”.

