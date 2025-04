Filtraron audios de Morena Rial planeando un robo millonario a un famoso internacional

Filtraron audios de Morena Rial planendo un robo millonario a un famoso internacional.

La figura de Morena Rial vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, quedó envuelta en un escándalo de proporciones internacionales tras la filtración de audios que la comprometerían en la planificación de un robo millonario en Uruguay. El material fue revelado este lunes en LAM (América TV), donde el panelista Pepe Ochoa presentó mensajes de voz y chats que la vinculan directamente a un plan delictivo junto a un grupo de cómplices.

Según se dio a conocer, la hija de Jorge Rial habría coordinado con el joven uruguayo Tadeo Suárez Pintos, quien posee antecedentes por estafas, y Alan Cañete el armado de un golpe millonario. En uno de los audios difundidos, Tadeo analiza el monto que se podría obtener: “Si van a venir tantos, hay que esperar al lunes y hackear, y se consigue otra casa. Capaz hay 200 palos”, se escucha decir, dejando entrever una logística detallada para maximizar las ganancias del atraco.

La evidencia presentada en LAM fue contundente. En otro fragmento, Suárez expresa sus dudas sobre el valor del golpe: “Entrar por 60 mil dólares, siete personas, me parece mucho. La otra es esperar al finde y sacar 100, 150 palos”, lo que deja en claro la frialdad y el cálculo detrás de la operación.

Pero Morena Rial no solo habría estado al tanto del plan, sino que también habría participado activamente en su organización. En un chat exhibido durante el programa, le exige a Suárez que gestione su traslado: “Deberías averiguar una combi de Montevideo a Melo para esta noche. ¿O en qué pensás que voy a ir?”, escribió, mostrando su implicación directa en la logística.

El escándalo no termina ahí. Tadeo Suárez, quien meses atrás había estado en los medios tras denunciar por abuso al actor Carlos Perciavalle, ahora es señalado como uno de los líderes de esta red de robos. En una conversación filtrada, detalla el modus operandi: acercarse a personas adineradas, estudiar sus movimientos y dar el golpe en el momento oportuno.

Incluso se deslizó que Morena habría participado de actividades similares en Córdoba, donde se habrían generado entre 45 mil y 60 mil dólares en operaciones ilícitas. Uno de los objetivos en Uruguay podría haber sido el propio Perciavalle, lo que cerraría un círculo aún más oscuro si se confirma la veracidad de los audios. Mientras tanto, Morena Rial no se pronunció públicamente sobre las graves acusaciones que la rodean. La causa, por su magnitud, ya genera enorme repercusión en los medios y podría derivar en consecuencias legales para todos los involucrados.

Morena Rial consiguió trabajo tras el escándalo por robo: a qué se dedica la hija de Jorge Rial

​En febrero de 2025, Morena Rial, hija del periodista Jorge Rial, fue detenida por su presunta participación en un robo en una vivienda de Villa Adelina, San Isidro. Según las investigaciones, el 18 de enero, Rial habría actuado como conductora y "campana" mientras sus cómplices ingresaban al domicilio tras cortar el suministro eléctrico y forzar una ventana. La policía logró identificar y detener al grupo gracias a las cámaras de seguridad y a la denuncia de un vecino. Tras pasar diez días detenida, Morena recuperó su libertad el 13 de febrero, bajo condiciones como no salir del país, residir en un domicilio fijo y someterse a tratamiento psicológico o psiquiátrico

El retorno de Morena Rial al mundo de la comunicación está cada vez más cerca. Según trascendió, la hija del reconocido periodista estaría desarrollando su propio programa de streaming, donde tendrá la oportunidad de expresarse sin filtros. “Está armando su espacio porque tiene mucho para decir”, reveló Virginia Gallardo. Además, la panelista de Mujeres Argentinas aclaró que, si bien Jorge Rial le dio su aprobación, no participará financieramente en el proyecto. “Le dijo ‘hacé lo que quieras, yo no me meto, pero me encanta la idea’”, detalló.

Aunque no será el productor del programa, Jorge sí jugará un rol clave en la preparación de su hija. “La va a entrenar, la va a coachear”, aseguró Gallardo. Ante la incógnita sobre el contenido del programa, Silvia Fernández Barrio lanzó una polémica declaración en referencia a los antecedentes judiciales de Morena. “Si quiero ser mala, podría decir que va a enseñar cómo planificar un robo”, ironizó la periodista.

Por su parte, Mauricio D’Alessandro sumó su cuota de humor al mencionar al abogado y allegado de Morena: “El que siempre organiza todo es Alejandro Cipolla, ¿no? Capaz que también esté detrás de esto”. El debut del streaming de Morena Rial aún no tiene fecha confirmada, pero todo indica que su vuelta dará de qué hablar.