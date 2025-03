Morena Rial consiguió trabajo tras el escándalo por robo: a qué se dedica la hija de Jorge Rial.

​En febrero de 2025, Morena Rial, hija del periodista Jorge Rial, fue detenida por su presunta participación en un robo en una vivienda de Villa Adelina, San Isidro. Según las investigaciones, el 18 de enero, Rial habría actuado como conductora y "campana" mientras sus cómplices ingresaban al domicilio tras cortar el suministro eléctrico y forzar una ventana. La policía logró identificar y detener al grupo gracias a las cámaras de seguridad y a la denuncia de un vecino. Tras pasar diez días detenida, Morena recuperó su libertad el 13 de febrero, bajo condiciones como no salir del país, residir en un domicilio fijo y someterse a tratamiento psicológico o psiquiátrico

El retorno de Morena Rial al mundo de la comunicación está cada vez más cerca. Según trascendió, la hija del reconocido periodista estaría desarrollando su propio programa de streaming, donde tendrá la oportunidad de expresarse sin filtros. “Está armando su espacio porque tiene mucho para decir”, reveló Virginia Gallardo. Además, la panelista de Mujeres Argentinas aclaró que, si bien Jorge Rial le dio su aprobación, no participará financieramente en el proyecto. “Le dijo ‘hacé lo que quieras, yo no me meto, pero me encanta la idea’”, detalló.

La foto de la noche que detuvieron a Morena Rial por hurto.

Aunque no será el productor del programa, Jorge sí jugará un rol clave en la preparación de su hija. “La va a entrenar, la va a coachear”, aseguró Gallardo. Ante la incógnita sobre el contenido del programa, Silvia Fernández Barrio lanzó una polémica declaración en referencia a los antecedentes judiciales de Morena. “Si quiero ser mala, podría decir que va a enseñar cómo planificar un robo”, ironizó la periodista.

Por su parte, Mauricio D’Alessandro sumó su cuota de humor al mencionar al abogado y allegado de Morena: “El que siempre organiza todo es Alejandro Cipolla, ¿no? Capaz que también esté detrás de esto”. El debut del streaming de Morena Rial aún no tiene fecha confirmada, pero todo indica que su vuelta dará de qué hablar.

"Hice lo que pude": la reacción de Jorge Rial sobre lo que pasó con una de sus hijas

Jorge Rial utilizó su programa en Radio 10 para hablar sobre el difícil momento que atraviesa su familia con la detención de Morena Rial, una de sus hijas, y dio detalles de su postura frente a la situación. El conductor se mostró angustiado e hizo un mea culpa sobre la educación que le brindó a la mujer de 26 años.

"Lo único que puedo hacer es pedir disculpas. Siento vergüenza, un dolor enorme que no se lo deseo a nadie". Con estas palabras, Jorge Rial enfrentó públicamente el nuevo escándalo que involucra a su hija Morena. Durante su descargo, el conductor dejó en claro que siempre intentó ayudarla, incluso cuando la relación entre ambos se volvió distante.

"No hay un manual para ser padre, hice lo mejor que pude. Tengo dos hijas, les di lo mismo y son completamente diferentes. Morena se alejó de mí, pero jamás la abandoné. Aún en la distancia, intenté apoyarla y ayudarla", expresó con evidente angustia.

Además, reconoció que en los últimos días había mantenido conversaciones con ella y que Morena le aseguró que estaba encaminando su vida. "Yo la apoyé, aunque con desconfianza, porque ya pasó muchas veces y el resultado siempre fue el mismo. Ella tomó sus propias decisiones y ahora será la Justicia la que determine qué pasará. No voy a intervenir para suavizar nada. Es adulta y debe hacerse cargo de sus actos", sentenció.

Por otro lado, dejó en claro cuál es hoy su principal preocupación: "Lo que más me angustia es el bienestar de mis nietos. Todo esto es un espanto, pero sigue siendo mi hija". Cabe recordar que Morena es madre de dos niños: Francesco, quien vive en Córdoba con su padre y la pareja de este, y Amadeo, de apenas cuatro meses. Rial contó que desde hace tiempo se hace cargo de la cuota alimentaria y otros gastos de su primer nieto, y que confía en el cuidado que recibe. Sin embargo, la situación con el menor es más compleja, ya que casi no conoce al padre del bebé.

Previo a su descargo en radio, Estefi Berardi había revelado que habló con él y que su única preocupación en este momento era el pequeño Amadeo. "Ahora estoy yendo a buscar a mi nieto. Morena tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Mi única prioridad es él", habría afirmado el periodista.

Finalmente, Rial dejó en claro que su relación con Morena es distante y que no comprende los motivos detrás de sus acciones. "Ella solo se comunicaba conmigo para cosas específicas de mis nietos. Le alquilé un departamento en Córdoba y me hago cargo de Francesco. Pero no aprobaba su estilo de vida, y eso nos distanció. Ya es adulta y debe hacerse responsable".