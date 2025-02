La madre biológica de Morena Rial rompió el silencio: "Me hizo el verso".

En medio de la detención de Morena Rial por presunto robo a viviendas, su madre biológica, Azucena Luna, salió a hablar y apuntó contra Silvia D’Auro, exesposa de Jorge Rial. Según Luna, D’Auro no cumplió con lo que le había prometido sobre la crianza de la joven.

Durante el programa A la Tarde, Luis Ventura reveló audios de la mujer, quien actualmente vive en Tucumán, expresando su angustia por la difícil situación de su hija. “Sé que muchos hablan mal de mí, pero no deberían hacerlo si no me conocen”, expresó. Además, explicó que no tiene los recursos necesarios para acercarse a Morena o brindarle ayuda: “Si pudiera ayudarla, lo haría porque es mi hija”.

Luego, Luna se refirió directamente a D’Auro y la acusó de no haberle dado a Morena la vida que le prometió: “Me duele todo lo que le está pasando, aunque no la haya criado yo. Sufrió maltrato por parte de su madre adoptiva, quien dijo una cosa y terminó haciendo otra”.

“Me aseguró que mi hija tendría amor, que la iba a cuidar, que la haría estudiar y crecer en una gran familia. Me hizo el verso y yo le creí, pensé que mi hija sería feliz, pero ahora veo lo que realmente le pasó”, agregó. En medio de la incertidumbre, la madre biológica de Morena confesó sentirse impotente: “Me parte el alma. No sé cómo ayudarla ni cómo acercarme sin que me rechace. Solo quiero que sepa que existo y que tiene un hermano”.

Sobre la relación de Morena con su familia biológica, Luna comentó que la influencer mantiene contacto con su hijo menor, pero no con ella: “A mí no me manda un mensaje, ni un ‘hola, ¿cómo estás?’, nada. Estamos incomunicadas desde hace tiempo”. Sin embargo, recordó que sí hablaron cuando Morena viajó a Tucumán por una cirugía: “En ese momento, me pidió que la ayudara a cuidar a Amadeo en el departamento donde estaba”.

Finalmente, conmovida por la difícil situación de su hija, expresó: “Daría lo que fuera por verla, hablarle y decirle que no está sola, que yo estoy con ella”. Por otro lado, Alejandro Cipolla, quien fue su abogado durante años, decidió alejarse de la defensa de Morena y responsabilizó a Jorge Rial por su decisión. Ahora, la joven es representada por Fernando Burlando, mientras enfrenta las acusaciones que la llevaron a pasar su cumpleaños tras las rejas, sin poder ver a sus hijos.

Cuál podría ser la condena para Morena Rial luego de ser detenida

En la madrugada del miércoles 5 de febrero, efectivos de la Policía detuvieron a Morena Rial en un hotel ubicado en la intersección de Cerrito y Lavalle, en pleno centro porteño. La aprehensión se llevó a cabo en el marco de una causa judicial que la vincula con un robo ocurrido el 18 de enero en Villa Adelina, partido de San Isidro.

El programa Puro Show (América TV) brindó más detalles sobre el procedimiento. "Estamos en la comisaría '1B' de San Telmo, donde Morena fue trasladada tras su detención. El operativo fue realizado por el grupo táctico de la comisaría de San Isidro, que logró identificarla en el hotel", informó el periodista Wally Leiva.

Según trascendió, la hija de Jorge Rial fue interceptada cuando salió a un kiosco vistiendo una bata. "En ese momento fue detenida por orden del fiscal Patricio Ferrari", detallaron en el ciclo televisivo. Actualmente, se encuentra a la espera de su abogado defensor.

El periodista Matías Vázquez explicó cuál sería la pena mínima en caso de ser encontrada culpable. "La fiscalía sostiene que Morena formaría parte de la banda responsable del robo. El delito de robo en poblado y en banda contempla una pena mínima de seis años y ocho meses de prisión", señaló. Su abogado, Alejandro Cipolla, podría apelar a la figura de "inimputabilidad por ser puérpera", argumentando que la reciente maternidad podría haber afectado su capacidad de discernimiento. La panelista Angie Balbiani explicó que esta estrategia legal podría jugar un rol clave en su defensa.