Esteban Lamothe publicó una foto desnudo en Instagram

El actor está de festejo por su cumpleaños y lo celebró con una particular imagen.

Esteban Lamothe fue tendencia este sábado y no fue por su participación actoral. Es que en horas del mediodía posteó una imagen a través de su cuenta de Instagram que sorprendió a todos los seguidores.

El actor subió dos fotos completamente desnudo al aire libre: la primera se lo vio junto a dos caballos y un perro; y la segunda posó con una guitarra. Ambas fueron tomadas de espaldas y varios famosos aprovecharon para acercarle el saludo por sus 45 años recién cumplidos.

"Feliz cumple a cada cachete", escribió el flamante conductor de 100 Argentinos Dicen Darío Barassi. Por su parte, su colega Rafael Ferro también se expresó: "Chichino esas nalgas", bromeó, mientras que figuraron los saludos de Julieta Zylberberg, Guido Zaffora, Ángela Leiva, Julieta Cardinali, además de sus seguidores.

Las osadas imágenes causaron repercusión y generaron cientos de comentarios y 'likes' en Instagram en muy pocas horas. "Gracias por los saludos", expresó el actor de la serie 1-5/18 emitida por El Trece.

Esteban Lamothe estalló contra otros actores

Tras el final de La 1-5/18 por El Trece a fines de marzo, las críticas hacia la novela de televisión de Adrián Suar continuaron hasta el último momento. Tanto fue así que Esteban Lamothe estalló cuando le preguntaron por aquellos que cuestionaron todo el tiempo a dicha ficción nacional.

El actor de 44 años le brindó una entrevista de más de media hora a Doble Mérito y allí habló de todo: su vida privada, sus preferencias, los "haters" y los artistas internaciones, entre otras cosas. Entonces, aprovechó para liquidar a los que "le pegaron" a la producción que culminó la semana pasada en la pantalla chica argentina.

Luego de haber debatido acerca de muchas situaciones de su vida privada como parte del diálogo en la sección "15 preguntas que siempre quisiste hacerle a", llegó la consulta más incómoda para el protagonista: las fuertes críticas para La Uno, en especial en Twitter y en los portales digitales.

Entonces, el artista no dudó en la entrevista que se realizó hace varios días y opinó que "hubo un revuelo al comienzo, muchas ganas de matar a la serie, a las actuaciones y todo... Y ahora la novela hace diez puntos de rating, es lo más visto de El Trece". Además, remarcó que "ahora en Twitter no dicen nada, si no dicen nada es que la estás rompiendo".

No obstante, lo más filoso de su parte llegó después, cuando dijo: "A mí también hay actores que no me gustan cómo hablan, que sé que son buenos, ¡pero no me gusta verlos! ¡Me parecen unos imbéciles!". Igual, cuando le pidieron que nombrara a uno, apenas mencionó a Christian Bale: "Ya sé que es un capo, pero me parece un sagra total".