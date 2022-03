Wado de Pedro se refirió a su parecido con Esteban Lamothe: "No me falles"

El Ministro de Interior le hizo un especial pedido al actor luego que él bromeara con el gran parecido entre ambos.

Wado de Pedro se refirió a su gran parecido con Esteban Lamothe y contestó a un especial pedido del actor. En las últimas semanas, Lamothe compartió una foto del Ministro de Interior junto a Pedro Almodóvar y bromeó sobre la similitud física que hay entre ambos. Luego que este mensaje trascendiera, Lamothe dio una entrevista televisiva y le envió un pedido especial al dirigente político, quien no tardó en responder.

"Se me dio, los sueños se cumplen en vida. Adiós, me voy a España a filmar con Almodóvar. Gracias Pedro por pensar en mí para este personaje", escribió Lamothe en su Twitter junto a la foto de Wado de Pedro con el famoso director de cine. En este contexto, el actor hizo un chiste sobre su parecido con el ministro. Posteriormente, Lamothe dio una nota con Sobredosis de TV y contó su gran simpatía hacia Wado de Pedro "Es el político al que más fe le tengo. Juega de una manera políticamente que es la que a mí más me gusta" expresó y agregó un pedido especial: "Wado, no me falles".

Frente a este mensaje de Lamothe y a la buena onda que mostró con él, Wado de Pedro le contestó al actor a través de Twitter. "Vos tampoco me falles. Ahora quiero esa película con Almodóvar", pidió el ministro de Interior. Este mensaje rápidamente se replicó en las redes sociales y muchos internautas celebraron el buen vínculo entre ambos.

Una broma que no salió como esperaba

En la entrevista que dio para el programa de C5N, Lamothe aseguró que la broma que publicó en sus redes sociales no tuvo los resultados que esperaba, ya que muchas personas se lo tomaron enserio y creyeron que era él el que aparecía en las fotografía. "Es depende el gesto que haga Wado que somo parecidos o no, y ahí justo hizo un gesto que estamos iguales"

"Lo peor es que me llamaron madres de amigos, conocidos diciéndome que me felicitaban. No sabés la cantidad de gente que me habló y gente que es cercana", aseguró Esteban. Además, el actor dejó en claro que su intención siempre estuvo relacionada a hacer un chiste y que incluso Wado de Pedro se lo había tomado de esta forma cuando lo hablaron. "Nos mandamos un par de mansajes, y nos conocemos en persona", sentenció al respecto el actor.