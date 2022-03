Esteban Lamothe fue vinculado con otra actriz de La 1-5/18: "Chapando fuerte"

Como ocurrió con otras actrices de La 1-5/18, revelaron que vieron a Esteban Lamothe "chapando fuerte" con otra de ellas.

Desde que Esteban Lamothe hizo pública su ruptura con Charo López y ella también, se vinculó al actor de La 1-5/18 (El Trece) con varias compañeras de elenco. Ahora le tocó nada menos que a Ornella D´Elía, quien fue invitada al estudio de Socios del espectáculo.

La actriz respondió todas las preguntas durante la entrevista en el programa de televisión que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. La joven la pasó muy bien hasta que se la notó algo incómoda ante la picante consulta de Karina Iavícoli, una de las panelistas, con respecto a uno de los tantos galanes de la novela de Adrián Suar.

Esteban Lamothe y Ornella D´Elía, ¿juntos?

Luego de una serie de preguntas y de debate, Iavícoli fue a fondo con todo. La experimentada periodista miró el celular y se dirigió a la invitada de manera frontal: “Ya que estás acá, ¿qué mejor que preguntar en vivo? Admiro a la hermosa, bella, preciosa de Ornella, a la que quieren llamar para trabajar en Europa y ojalá se le dé…”, expresó a modo de introducción.

Entre risas e intrigada por la situación, Ornella D´Elía se sorprendió y le contestó: “Uy, ¿qué vas a decir…?”. Allí fue cuando la ex Intrusos (América TV) se explayó: “Un colega me dice ‘preguntale esto, porque ella estuvo muy cerca de Esteban Lamothe, chapando fuerte’...”.

Totalmente incrédula, la compañera del artista en La 1-5/18 reaccionó rápidamente: “¿Yo? Pensé que esto iba para cualquier otro lado, menos para ahí”. Sin embargo, Iavícoli insistió con la versión que le llegó y se sinceró: “No voy a nombrar a mi fuente porque mi colega es muy bueno y siempre tiene buena información, pero me dijo que tenía que preguntar esto”.

D´Elía respondió que “no, por favor, ¡para nada!” y así lo argumentó: “Lo amo a Esteban, pero es un amigo. Puede ser mi tío mayor...”. Entonces, fiel a su estilo bien pícaro, Lussich ironizó y acotó que “podría ser tu abuelo” por la gran diferencia de edad entre ambos: él tiene 44 años y ella, apenas 18.

Ornella D´Elía visitó Socios del espectáculo, por El Trece.

No obstante, Ornella no quiso ser tan lapidaria con Esteban, juró que "nunca pasó nada con él" y completó: “No voy a decir eso porque me mata y me manda un mensaje si llego decir algo así, pero sí”. Anteriormente, ya se había relacionado a Lamothe con Bárbara Lombardo, con Agustina Cherri y hasta con Julieta Bartolomé.